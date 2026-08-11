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Lombardia Notizie / Protezione civile

Incendi, Lombardia in codice arancione e la Protezione civile monitora

incendi codice arancione lombardia

Assessore La Russa: nostro ringraziamento a operatori e volontari per insostituibile opera a tutela delle comunità

Codice arancione in Lombardia per il rischio incendi boschivi. E’ il terzo livello di allerta su quattro, motivato principalmente dalle alte temperature atmosferiche registrate in questi giorni. La ‘criticità moderata‘ rilevata da Arpa Lombardia è sotto costante controllo dal Centro operativo regionale della Protezione civile della Lombardia. La struttura si trova a Palazzo Pirelli, recentemente è stata intitolata alla memoria Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore del moderno sistema italiano di Protezione civile.

Monitoraggio 7 giorni su 7, 24 ore su 24

Qui, istituzioni, tecnici e volontari lavorano insieme ogni giorno, 24 ore su 24, per garantire sicurezza e tempestività di intervento in ogni situazione, avvalendosi di tecnologie all’avanguardia, dati in tempo reale e anche monitoraggio satellitare per poter fornire il massimo supporto a chi opera sul territorio.

L’assessore ringrazia operatori e volontari

Nella foto l'evento voluto dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa

“Agli nostri operatori e ai volontari – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – va il nostro ringraziamento per l’insostituibile lavoro quotidiano che svolgono a tutela della sicurezza delle nostre comunità”.

 

 

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