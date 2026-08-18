Rientrerà domani, mercoledì 19 agosto, in Italia F., 17 anni, residente a Sarezzo, in provincia di Brescia, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 13 agosto a Chisinau, in Moldavia, dove si trovava in vacanza.

Migliorate le condizioni del giovane

Il ragazzo, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva presso una struttura ospedaliera moldava. Le sue condizioni sono successivamente migliorate e, nella giornata di ieri, è stato trasferito dalla terapia intensiva a un reparto ordinario. I medici moldavi hanno inoltre confermato la possibilità di effettuare il trasferimento aereo.

Il supporto di Regione Lombardia

La richiesta di supporto per il rientro in Italia è arrivata alla Regione il 14 agosto, attraverso la zia del ragazzo. L’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi e l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso hanno immediatamente preso in carico la situazione. È stata quindi chiesta alla famiglia la documentazione clinica necessaria per valutare le condizioni del giovane e individuare la struttura italiana più adeguata a proseguire le cure.

Bertolaso: priorità il rientro in Italia

“Di fronte a una situazione così delicata – spiega l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – la priorità è stata fin dall’inizio quella di mettere in campo rapidamente tutte le possibilità a disposizione per consentire a questo ragazzo di rientrare in Lombardia e continuare le cure nel modo più appropriato. Abbiamo seguito costantemente l’evoluzione delle sue condizioni e, non appena i medici hanno dato il via libera al trasferimento, abbiamo attivato la macchina organizzativa necessaria. Il nostro pensiero va innanzitutto al ragazzo e alla sua famiglia, con l’auspicio che il rientro in Italia possa rappresentare un ulteriore passo verso la sua completa guarigione”.

Il coordinamento di AREU

Attraverso l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), Regione Lombardia ha quindi coordinato le attività necessarie al rimpatrio sanitario: dalla valutazione della documentazione clinica alla ricerca di un vettore sanitario idoneo, fino all’individuazione dell’aeromobile e dell’équipe sanitaria necessaria per accompagnare il giovane durante il trasferimento.

Al termine del trasferimento, F. sarà ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano, individuato come struttura adeguata alle sue necessità assistenziali, dove potrà proseguire il percorso di cura in Italia.

Le norme regionali che garantiscono il trasporto sanitario dei cittadini lombardi

L’intervento si inserisce nel quadro delle disposizioni regionali che garantiscono ai cittadini lombardi il trasporto sanitario, consentendo al sistema regionale di intervenire anche quando il cittadino si trova all’estero e necessita di un trasferimento sanitario per poter proseguire le cure in una struttura adeguata.

“È un esempio concreto – conclude Bertolaso – di come il sistema sanitario lombardo sappia farsi carico dei propri cittadini anche quando si trovano lontano da casa. Ringrazio AREU e tutti i professionisti che in queste ore stanno lavorando per rendere possibile il rientro del ragazzo in sicurezza e consentirgli di continuare il percorso di cura in Lombardia. Anche questo caso, come già successo in occasione del trasferimento dei ragazzi feriti a Crans Montana, conferma che la Lombardia non lascia mai solo nessuno”.