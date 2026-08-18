Il primo in una bambina di 18 mesi affetta da una rara neoplasia del rene che stava già intaccando anche il fegato e il diaframma: una situazione estremamente delicata che ha richiesto il coinvolgimento di competenze in partnership multidisciplinare. La rimozione della massa, di circa 12 cm e di quasi un chilo di peso, è stata eseguita da Alfredo Berrettini , direttore dell’ Urologia Pediatrica del Policlinico di Milano e altrettanto prezioso il contributo di anestesisti e specialisti nella ricostruzione del diaframma preservando funzionalità e anatomia del fegato. Molto importante anche il contributo del team di Chirurgia Generale – Trapianti di Fegato diretto da Cristiano Quintin i dell’Ospedale. Il caso della piccola paziente era stato approfondito dalle équipe del Policlinico di Milano in collaborazione con i colleghi dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il cui chirurgo urologo, Davide Biasoni , ha preso parte all’intervento chirurgico realizzato nello storico padiglione Alfieri. Individuata la via chirurgica come soluzione terapeutica più efficace ad aumentare le possibilità di guarigione.

Il secondo intervento per rimuovere un sarcoma situato nella regione anteriore dell’addome

A pochi giorni di distanza, i medici hanno sottoposto un’altra bambina di due anni e mezzo a un intervento urgente per rimuovere un sarcoma situato nella regione anteriore dell’addome. Trattandosi di una delle forme tumorali più pericolose dell’infanzia, si è proceduto senza esitazione con un intervento di altissima complessità volto ad asportare la massa delle dimensioni di circa 6 cm e a ricostruire la parete addominale, intervento eseguito da Ernesto Leva, direttore della Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Milano, con l’importantissima collaborazione di Marco Fiore, esperto nel trattamento dei sarcomi dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

La collaborazione tra il Policlinico e l’Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Due piccole pazienti le cui storie si incrociano lungo i corridoi del reparto di degenza della Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Milano, due famiglie che abitano in Regione Lombardia ma che potrebbero provenire da tutta Italia perché il Dipartimento Area Materno Infantile del Policlinico di Milano diretto da Ernesto Leva, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica all’Università degli Studi di Milano, è un centro di rilievo nazionale per le patologie tumorali solide nel bambino. Da tempo sono infatti attive una collaborazione e una condivisione di casi clinici con l’Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano a garanzia di un approccio multispecialistico a carattere di eccellenza.

Ernesto Leva (Policlinico): un esempio di rete tra ospedali

“Di fronte a situazioni così complesse in bambini così piccoli, la strategia vincente è aprirsi alla condivisione delle conoscenze dei professionisti chirurghi al fine di offrire la migliore risposta possibile nelle cure mantenendo al centro del proprio agire il bene di questi giovanissimi pazienti – ha dichiarato Ernesto Leva, direttore del Dipartimento Area Materno-Infantile del Policlinico di Milano al termine di questa “sfidante” settimana in sala operatoria –. Il ruolo di riferimento del Policlinico di Milano nella diagnosi e nella cura di molte patologie malformative si è consolidato nel tempo, offrendo terapie e interventi chirurgici che solo in pochi centri altamente qualificati vengono svolte. Anche per questo motivo è importante fare rete tra strutture specializzate: per i tumori solidi infantili da anni abbiamo una convenzione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano che consente alle équipe chirurgiche e anestesiologiche di collaborare e di condividere insieme ai loro specialisti della Pediatria Oncologica, diretta da Maura Massimino, i casi che giungono alla reciproca attenzione seguendo circa 40 casi all’anno, un numero elevato in età pediatrica. Un esempio di rete tra ospedali dove per tutti noi operatori è un onore poter mettere al servizio dei nostri piccoli le conoscenze e le esperienze acquisite anche all’estero”.

Gustavo Galmozzi (Istituto Tumori): capacità di due IRCCS di mettere in comune e integrare competenze

“La collaborazione con il Policlinico di Milano rappresenta per il nostro Istituto motivo di soddisfazione e risponde pienamente alla nostra mission e ai nostri obiettivi istituzionali”, afferma Gustavo Galmozzi presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “La capacità di due IRCCS di mettere in comune e integrare competenze, professionalità e risorse consente infatti di valorizzare le rispettive specificità e di costruire percorsi di cura sempre più efficaci, in grado di rispondere anche ai bisogni più complessi. È un modello di collaborazione che contribuisce alla crescita di entrambe le Istituzioni e che trova il suo significato più autentico nel porre sempre al centro il Paziente, i suoi bisogni e le sue necessità di cura”.

“Va ricordato il ruolo importantissimo degli infermieri di sala operatoria, fondamentali nell’accurata gestione di questi complessi interventi, e dei professionisti sanitari del Reparto di Chirurgia Pediatrica – aggiunge Ernesto Leva – personale spesso composto da madri o padri che devono saper dominare l’impatto emotivo anche di fronte alle situazioni più difficili o delicate che qui trattiamo. Lavorare con competenza senza trascurare il lato umano e amorevole dell’assistenza è un’altra qualità che restituisce una buona definizione di cosa è fatta l’expertise dei nostri professionisti ”.