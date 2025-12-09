È stato inaugurato alla stazione di Milano Cadorna il nuovo Info Point Cantieri di FERROVIENORD, uno spazio dedicato all’attività di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria regionale. All’appuntamento ha preso parte l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, insieme al presidente di FNM, Andrea Gibelli, e al presidente di FERROVIENORD, Pier Antonio Rossetti.

Alla stazione Cadorna di Milano l’Info Point Cantieri: orari e servizi

L’Info Point, collocato nel corridoio d’ingresso della stazione, sarà aperto dal lunedì al venerdì (8.30-12.30 / 14-17). La struttura offrirà ai cittadini la possibilità di conoscere più da vicino i principali interventi in corso lungo i 331 chilometri di rete e le 125 stazioni gestite da FERROVIENORD. Sono 39 i cantieri attualmente attivi. Si va dalle grandi opere, come il collegamento Malpensa Terminal 2–Gallarate e il potenziamento del nodo di Seveso, agli interventi di riqualificazione delle stazioni e all’aggiornamento tecnologico e della sicurezza.

Lucente: mettere al centro le esigenze dei viaggiatori

“Un progetto – ha sottolineato l’assessore Lucente – che rientra pienamente nella strategia comunicativa che Regione Lombardia persegue in ambito trasportistico. Io la chiamo ‘operazione trasparenza’. Vogliamo mettere al centro delle nostre attività le esigenze del viaggiatore. Chi prende il treno deve essere nelle condizioni di scegliere in ogni momento la miglior soluzione di viaggio. Questo deve avvenire grazie a iniziative intuitive e smart. È fondamentale che i cittadini conoscano gli sforzi in atto per trasformare il sistema infrastrutturale, con interventi importanti su tutta la linea.

Più efficienza grazie a Info Point Cantieri alla stazione Cadorna

“Stiamo lavorando – ha concluso – affinché il rapporto tra cittadini e sistema ferroviario sia sempre più chiaro e basato sulla fiducia. Ogni canale informativo è decisivo per rendere il sistema accessibile, anche in vista delle Olimpiadi invernali. In Lombardia circolano oltre 2.400 treni e ogni giorno trasportiamo 5 milioni di persone con il TPL, pari al 30% del totale nazionale. Numeri enormi che dimostrano come una comunicazione puntuale sia un dovere fondamentale che dobbiamo svolgere al meglio”.