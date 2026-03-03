Logo Regione Lombardia

Iran, Fontana: disponibili a offrire supporto ai connazionali bloccati

In foto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sottosegretario alle Relazione internazionale Raffaele Cattaneo: i due hanno commentato la situazione in Iran

Cattaneo: fiduciosi che la situazione consenta un rientro in tempi brevi

“Già nella giornata di lunedì 2 marzo 2026 ho chiesto agli Uffici regionali preposti, per il tramite del sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, di attivarsi affinché Regione Lombardia offra tutto il supporto che le compete ai nostri connazionali e corregionali bloccati all’estero, a causa della chiusura degli spazi aerei mediorientali e che siano date a tutti le informazioni utili che la situazione richiede”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Palazzo Pirelli a margine della presentazione del primo bilancio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Coinvolte centinaia di persone

Siamo fiduciosi – ha aggiunto Cattaneo – che la situazione consenta un rientro in tempi brevi, non c’è al momento un dato preciso sui lombardi, abbiamo una mappa che riguarda gli italiani. Parliamo di parecchie centinaia di persone”.

