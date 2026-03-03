Un ponte istituzionale tra Lombardia e Fiandre che guarda al cuore dell’industria europea e alle nuove traiettorie dell’innovazione. È l’obiettivo del Memorandum of Understanding firmato oggi a Palazzo Lombardia, che sancisce la collaborazione bilaterale tra la Regione Lombardia e la Regione delle Fiandre (Belgio).

L’intesa tra la Lombardia e le Fiandre, è stata sottoscritta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal ministro-presidente delle Fiandre Matthias Diependaele.

La volontà comune di arrivare a un accordo formale nasce infatti da una lunga serie di iniziative condivise, finalizzate a valorizzare il ruolo delle Regioni europee più innovative. Un percorso maturato anche all’interno di reti strategiche come i Quattro Motori per l’Europa. Ed anche la European Chemical Regions Network e la Critical Chemicals Alliance. Oltre alla partecipazione congiunta a forum politici e tecnici di alto livello, dai Leaders Meeting alla Vanguard Initiative.

Gli ambiti

Il MoU individua un ampio ventaglio di ambiti di cooperazione. Dall’innovazione tecnologica, con un focus sui semiconduttori, all’industria manifatturiera. Dalla chimica all’automotive, passando per digitalizzazione, aerospazio, scienze della vita, sostenibilità ed energia. Senza dimenticare agroalimentare, salute e benessere. Settori chiave per la competitività e la qualità della vita.

“La sigla di questo protocollo – ha spiegato Fontana – mira a intensificare gli scambi commerciali e gli investimenti. Rafforzando i sistemi economico-produttivi e sviluppando iniziative congiunte su competenze condivise”. Un’intesa che, ha sottolineato il presidente, riguarda comparti strategici per l’economia lombarda e che vede nelle Fiandre “una Regione europea all’avanguardia con cui costruire sinergie virtuose”.

“Rafforzare i legami tra grandi Regioni d’Europa – ha detto – è decisivo per non perdere di vista i territori. Ed anche per aumentare la competitività europea a livello globale”. Da qui la scelta di ampliare e consolidare collaborazioni già sperimentate con successo, anche in reti come la European Semiconductor Regions Alliance, verso un partenariato più ampio e strutturato.