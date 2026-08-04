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Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Il lattiero caseario e il mondo delle Dop fanno sistema a Mantova

Grana Padano, con Parmigiano Reggiano, una delle Dop che rendono unico il lattiero caseraio della provincia di Mantova (foto wjarek per Shutterstock)

Beduschi: qui da noi avviene la metà della produzione del latte nazionale L'assessore ha riunito il Tavolo della cooperazione provinciale virgiliana

“Il settore lattiero caseario lombardo produce la metà del latte italiano, con un’ossatura portante collegata alle Dop del territorio. In questa fase di evoluzione per il settore sia a livello internazionale che sul fronte interno è necessario individuare strategie per ridare slancio al comparto della cooperazione. E bisogna rafforzare le Indicazioni Geografiche che garantiscono una migliore remunerazione, incrementare la marginalità e la competitività delle imprese agricole, attraverso nuovi progetti che gli operatori dovranno condividere”. Così l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Il Tavolo del lattiero caseario di Mantova

Martedì 4 agosto 2026 mattina, nella sede territoriale di Mantova di Regione Lombardia, l’assessore ha incontrato il mondo della cooperazione lattiero casearia mantovana, i rappresentanti del mondo agricolo e delle due grandi Dop, Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che sono espressione di un territorio unico in Italia e che, per volumi di latte prodotto (511.912 tonnellate consegnate fra gennaio e maggio 2026), si colloca al terzo posto a livello nazionale dopo Brescia e Cremona.

Lattiero caseario e Dop pilastri per Mantova

L'assessore Beduschi ha incontrato il mondo lattiero caseario e delle Dop a Mantova“Le Dop – ha ribadito Beduschi – rappresentano un pilastro sul quale continuare a costruire un futuro prospero, ma sarà necessario restare al passo con i grandi mutamenti che stanno avvenendo a livello globale”.

Assemblea Arepo a ottobre 2026

Un discorso che sarà affrontato il 15 e 16 ottobre 2026 a Mantova, in occasione dell’assemblea annuale di Arepo (Associazione delle Regioni europee per i Prodotti d’origine), di cui l’assessore è presidente. Una due giorni che vedrà la presenza, fra gli altri, del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, e che vedrà un panel dedicato proprio al futuro della cooperazione lattiero casearia mantovana.

Beduschi: rilanciare modello produttivo lombardo

L'assessore Beduschi ha incontrato il mondo lattiero caseario e delle Dop a Mantova“Abbiamo la necessità – ha spiegato Beduschi – di difendere e rilanciare il modello produttivo lombardo, senza snaturarlo, ma sostenendo la vocazione all’export, ragionando in chiave di collaborazione e strategie finalizzate alla commercializzazione, alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti lattiero caseari, non soltanto a denominazione d’origine”. “E consapevoli – ha aggiunto – che i progetti dovranno essere definiti dagli stakeholder e dalla cooperazione in maniera particolare e che le istituzioni e il mondo del credito istituzionale dovranno accompagnare la nuova visione di crescita, nel rispetto delle singole autonomie e senza forzature”.

Positivo riscontro degli operatori

Positivo il riscontro degli operatori del sistema, consapevoli della necessità di un cambio di passo di fronte a uno scenario interno e internazionale che lascia sempre meno margini di improvvisazione e che impone logiche innovative in chiave di ricerca, formazione, aggregazione e commercializzazione.

Il Tavolo della cooperazione lattiero casearia mantovana si aggiornerà nelle prossime settimane, così da individuare i principali driver per la crescita del comparto, elemento cardine anche per assicurare il corretto ricambio generazionale al mondo produttivo.

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