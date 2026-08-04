Regione Lombardia ai funerali del capitano Franco Baresi

“A nome di tutta la Regione Lombardia esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a quanti piangono la scomparsa di Franco Baresi. Non è stato soltanto uno straordinario campione nel calcio, ma il capitano per eccellenza”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, presente ai funerali del capitano del Milan Franco Baresi, nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

“All’uscita del feretro – ha proseguito La Russa – ho vissuto un momento di grande commozione: da milanista, mi sono unito al grido dei tifosi e non sono riuscito a trattenere le emozioni che poi si sono tradotte in lacrime”.

“Il suo ricordo – ha concluso l’assessore – resterà per sempre nel cuore dei tifosi, degli appassionati di calcio e di tutti i lombardi. Baresi, un capitano per sempre“.