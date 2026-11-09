‘Limen’, un futuro oltre la pena per i detenuti

Offrire un’alternativa concreta al carcere per ridurre la recidiva e favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale. È questo l’obiettivo di ‘Limen – Un futuro oltre la pena’, il programma di interventi da 33 milioni di euro nato dalla collaborazione fra Regione Lombardia, Fondazione Peppino Vismara, Intesa Sanpaolo, Cnel, Fondazioni di Comunità, amministrazione penitenziaria ed enti del Terzo Settore.

L’iniziativa è stata presentata all’Auditorium di Milano, durante un evento che ha dato voce a diversi rappresentanti del mondo istituzionale, filantropico e sociale.

Quadro penitenziario critico

La sfida di ‘Limen’ nasce per rispondere a un quadro penitenziario critico. In Lombardia si contano 9.317 detenuti a fronte di soli 6.069 posti (con un sovraffollamento del 153,5%). A fronte di ciò, solo il 6% dei detenuti accede alla formazione professionale e solo un terzo lavora. Gli studi evidenziano tuttavia come la formazione e il lavoro siano determinanti: la recidiva scende dal 68,4% (per chi sconta la pena unicamente in struttura) al 19% con misure alternative, fino al 2% per chi segue percorsi di inserimento professionale.

Accompagnamento sul territorio

L’approccio del programma Limen prevede un accompagnamento personalizzato che parte durante la detenzione o l’esecuzione della pena esterna e prosegue nel territorio, garantendo continuità su lavoro, casa, formazione, supporto educativo e accesso ai servizi sociali e sanitari.

Lucchini: formazione e lavoro in primo piano

“Il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – è una sfida che riguarda l’intera comunità e che chiama in causa la nostra capacità di costruire percorsi concreti di responsabilizzazione, inclusione e riscatto”.

“L’accordo tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – ha spiegato Lucchini – si traduce in un investimento economico e soprattutto in una visione condivisa: promuovere un welfare penale capace di accompagnare le persone dentro e fuori dal carcere, attraverso il lavoro, la formazione, l’accoglienza abitativa, la cultura e il sostegno alle relazioni. Perché il reinserimento – ha sottolineato l’assessore – non può esaurirsi in un’opportunità occupazionale, ma deve tradursi nella possibilità di costruire un progetto di vita stabile. Sostenere tali percorsi significa anche investire nella sicurezza di tutti: ridurre la recidiva vuol dire prevenire nuovi reati e nuove vittime”.

“È questa – ha concluso Lucchini – la direzione che vogliamo perseguire, facendo dell’alleanza tra istituzioni, sistema della giustizia e Terzo settore una leva fondamentale per l’intera nostra comunità”.

Obiettivo: ridurre la recidiva

Tra le prime azioni concrete figura il bando ‘Carcere e comunità in rete’, destinato a sostenere progetti pluriennali promossi dalle reti territoriali per prevenire la recidiva, affrontare le fragilità psichiche e contrastare la grave marginalità.

Azzone: intervento di interesse collettivo

“Per chi accede a una misura alternativa, con percorsi di inserimento professionale – ha evidenziato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone – la probabilità di tornare in carcere si riduce sino al 2%. L’umanità e la possibilità di un riscatto sono il faro di questo programma, i dati dimostrano – ha aggiunto – che azioni di questo genere sono di interesse collettivo e utili anche per le comunità, più in generale”.