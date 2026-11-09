La ‘Corsa del Ricordo‘ è un evento sportivo e culturale nata per portare la memoria della foibe alle nuove generazioni, oltre le celebrazioni istituzionali. L’evento, in programma domenica 15 novembre, è stato presentato lunedì 9 novembre a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

La manifestazione si è trasformata negli anni in un circuito diffuso su tutto il territorio nazionale. Nel 2026 comprende undici tappe, da Roma a Trieste, passando per città come Catania, Merano, Novara, Grosseto, Fertilia-Alghero e Milano. La tappa milanese sarà la penultima del calendario, prima della conclusione prevista a Latina il 22 novembre.

La ‘Corsa’ unisce attraverso lo sport nel ricordo delle Foibe

“La ‘Corsa del Ricordo’ nasce da una ferita della nostra storia d’Italia. Attraverso lo sport trasforma la memoria in un’occasione di partecipazione, consapevolezza e condivisione. Perché ricordare, così come facciamo oggi in occasione della Giornata della Caduta del Muro di Berlino, non è soltanto guardare al passato. E’ custodirne la memoria e trasmetterla alle generazioni future”. L’obiettivo è utilizzare la capacità dello sport di coinvolgere pubblici differenti. Per avvicinare cittadini e nuove generazioni a una pagina complessa della storia italiana. “Ancora una volta – aggiunge il sottosegretario – lo sport assume un ruolo di catalizzatore sociale. L’auspicio per il futuro è che questa corsa entri anche nelle attività delle scuole, nel suo doppio ruolo sportivo e educativo”.

“Un sentito ringraziamento va ad ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), a ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e Federesuli per l’impegno con cui, anno dopo anno, rendono possibile l’organizzazione di questa importante manifestazione – afferma Picchi -, contribuendo a ricordare il dramma delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata”.

La prima edizione si svolse a Roma il 9 febbraio 2014 nel quartiere Giuliano-Dalmata. Un luogo significativo perché accolse numerose famiglie provenienti dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il progetto fu ideato da Roberto Cipolletti, allora presidente di ASI Roma, e trovò fin dall’inizio il sostegno delle associazioni degli esuli.

La manifestazione milanese

L’edizione di Milano, arrivata al quinto anno, si svolgerà al Parco delle Cave e avrà una doppia formula. Una gara nazionale competitiva di 10 chilometri, inserita nel calendario Fidal e riservata agli atleti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. A questa si aggiunge un percorso non competitivo di 5 chilometri. Aperto a cittadini, famiglie, bambini, camminatori e anche a chi parteciperà con il proprio animale.

La prova competitiva comprende due giri da cinque chilometri, con partenza e arrivo in via Cancano. Il terreno è composto metà da asfalto e metà da strade sterrate. Il tracciato attraversa boschi, corsi d’acqua, aree agricole e i quattro bacini artificiali del Parco delle Cave.

La Corsa del Ricordo 2026 sarà dedicata a Sandro Giorgi, storico dirigente dell’atletica di ASI e tra i promotori originari della manifestazione, scomparso nell’aprile 2026. Giorgi ha rappresentato una figura importante soprattutto per lo sport giovanile: per 58 anni ha contribuito all’organizzazione del Trofeo Bravin, storica competizione nazionale di atletica dedicata ai giovani.