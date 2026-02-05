Linea Brescia-Iseo-Edolo, Lucente incontra amministratori e sindaci

Migliorare e razionalizzare il servizio ferroviario per cittadini, pendolari e turisti della Valle Camonica e del Sebino: con questo obiettivo l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato a Iseo a un incontro tecnico dedicato alla linea Brescia–Iseo–Edolo. Al confronto sono intervenuti, tra gli altri, l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, il direttore generale di Ferrovienord, Enrico Bellavita, e Fulvio Caradonna, consigliere delegato di FNM.

“Ho risposto prontamente ad una sollecitazione dei sindaci del territorio – ha spiegato l’assessore Lucente – in particolare di quelli interessati dalla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Sappiamo che esistono delle criticità sulla linea, non tanto per quanto concerne il servizio, ma riconducibili in particolare a questioni infrastrutturali. Ho deciso di recarmi sul territorio proprio per parlarne direttamente con i sindaci, a dimostrazione del nostro impegno per offrire un servizio efficiente e moderno per i cittadini”.

Nel corso dell’incontro tecnico è emerso che i principali disagi deriverebbero da una serie di passaggi a livello che, a seguito di chiusure prolungate, creerebbero problemi di viabilità nelle località interessate.

“Regione Lombardia – ha concluso Lucente – insieme a Ferrovienord e Trenord, sta cercando di individuare le migliori soluzioni per limitare i disagi e permette di migliorare l’offerta ferroviaria. A tal proposito, sono accorso ad Iseo proprio per raccogliere istanze e suggerimenti dei sindaci, certamente utili per giungere ad una strategia condivisa. Sono convinto che le cose miglioreranno in tempi brevi, grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti”.