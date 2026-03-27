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Inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri di Lodi Vecchio (Lodi)

In foto una insegna dei carabinieri: inaugurata oggi la caserma di Lodi Vecchio con l’assessore regionale La Russa

La Russa: struttura moderna al servizio dei cittadini, da Regione 1,3 milioni

Inaugurata a Lodi Vecchio (Lodi) la nuova caserma dei Carabinieri. Per realizzare la struttura, suddivisa su due piani con aree operative, logistiche e residenziali, Regione Lombardia ha contribuito con 1,3 milioni di euro, favorendo un lavoro in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e i comuni di Lodi Vecchio, Casaletto Lodigiano e Salerano sul Lambro. Alla cerimonia del taglio del nastro di via Codazzi, insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, oltre alle autorità militari, civili e religiose presenti, è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Regione Lombardia vicina alle esigenze dei territori

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, nel corso del suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri di Lodi Vecchio (Lodi)“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore La Russa – è vicina ai territori e alle loro esigenze concrete e, tra queste, la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità assoluta. Sono certo che una struttura nuova e più moderna consentirà ai militari della Stazione di operare con ancora maggiore efficienza, rafforzando e potenziando l’attività lavorativa delle Forze dell’ordine sul territorio. Si tratta di un risultato ottenuto dalla collaborazione virtuosa tra Regione, Arma e comuni coinvolti, uniti da un obiettivo condiviso: garantire ai cittadini una protezione sempre più efficace e capillare”.

“L’Arma dei Carabinieri – prosegue La Russa – incarna da sempre valori profondi: senso del dovere, dedizione, coraggio, spirito di servizio e vicinanza alla popolazione. Valori che si traducono ogni giorno in un impegno silenzioso ma fondamentale per la difesa della sicurezza, della legalità e della convivenza civile. A loro, donne e uomini dell’Arma dei Carabinieri, va il mio ringraziamento per lo spirito di sacrificio che li contraddistingue”.

La spesa complessiva sostenuta dagli Enti interessati è stata di oltre 1,7 milioni di euro. L’investimento era stato programmato dopo la segnalazione della necessità di una nuova struttura per il territorio.
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