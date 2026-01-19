Logo Regione Lombardia

Polizia locale, altri 1,8 milioni per acquisto di strumenti e veicoli

In foto un vigile un Polizia locale: Regione Lombardia incrementa la dotazione del bando 2026 con altri 1,8 milioni di euro destinati a veicoli e strumentazione

La Russa: risorse salgono in totale a 4,3 milioni per droni, body cam e taser

Regione Lombardia aumenta le risorse dedicate al bando 2026 per la Polizia locale con ulteriori 1,8 milioni di euro per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, l’installazione di impianti di videosorveglianza e per il rinnovo e l’incremento del parco veicoli. La misura, approvata con una delibera di Giunta su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, si aggiunge ai 2,5 milioni già stanziati a settembre 2025 e porta a 4,3 milioni di euro i fondi dedicati al bando dotazioni e veicoli 2026.

Regione Lombardia conferma impegno a favore delle Polizie locali

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa“Con questo ulteriore stanziamento di 1,8 milioni di euro – ha spiegato l’assessore La Russa – Regione Lombardia conferma un impegno concreto e costante a favore delle Polizie locali, che svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza dei nostri territori. Portiamo a 4,3 milioni di euro le risorse complessive del bando offrendo agli Enti locali strumenti moderni ed efficaci per migliorare la capacità operativa, la prevenzione e il controllo del territorio”.

“Investire in tecnologie, mezzi e sicurezza significa garantire maggiore tutela ai cittadini e condizioni di lavoro migliori agli operatori della Polizia locale”.

Cosa è possibile acquistare

Attraverso il cofinanziamento regionale sarà possibile acquistare autovetture, moto, veicoli per unità cinofila di Polizia locale e mezzi di navigazione; droni, computer portatili, cellulari e tablet operativi, impianti di allarme destinati al controllo della sede comando; strutture per la custodia di soggetti in stato di fermo o arresto o per custodia di armi. Ed ancora dash cam, body cam, taser, fototrappola, impianti di videosorveglianza, strumentazioni portatili per l’analisi dei documenti, sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e il riconoscimento rapido di droghe, etilometri, defibrillatori e strumenti tecnici di coazione a distanza, meglio noti come ‘bolawrap‘.

I dettagli del bando

I destinatari del bando sono gli Enti locali della Lombardia: Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano, Comunità Montane, Unioni di Comuni ed Enti Parco. La presentazione dei progetti può già avvenire attraverso il portale istituzionale ‘Bandi e servizi‘ e il termine per le domande viene posticipato al 6 febbraio 2026.

