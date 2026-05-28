Regione Lombardia accelera la costruzione di un ecosistema dell’innovazione sempre più integrato e connesso al tessuto produttivo territoriale, rafforzando il dialogo strategico tra imprese e startup innovative. Con una nuova manifestazione di interesse rivolta alle corporate, Regione punta infatti a favorire l’incontro concreto tra le necessità del sistema imprenditoriale lombardo e le migliori idee innovative capaci di trasformarsi in soluzioni applicabili, competitive e immediatamente spendibili sul mercato.

Alleanza tra startup e imprese in Lombardia: sfide mirate

Le corporate — piccole, medie e grandi imprese — potranno indicare specifici fabbisogni di innovazione, lanciare sfide mirate e mettere in palio premi economici destinati alle startup in grado di sviluppare progetti ad alto valore aggiunto per il sistema produttivo.

Modello di collaborazione già sperimentato con successo

L’iniziativa, promossa dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e approvata dalla Giunta regionale, rende strutturale un modello di collaborazione già sperimentato con successo lo scorso anno e rafforza il ruolo della Lombardia come territorio capace di mettere in rete imprese, innovazione, ricerca e talenti.

A testimoniare la concretezza del progetto vi sono già importanti realtà imprenditoriali che hanno deciso di investire direttamente nell’innovazione. Lo scorso anno Thales ha aderito all’iniziativa mettendo a disposizione risorse economiche per individuare e sostenere startup capaci di sviluppare soluzioni funzionali ai propri obiettivi industriali. Quest’anno ha già scelto di partecipare anche Gruppo Saviola, confermando la volontà del sistema imprenditoriale lombardo di ‘sposare’ idee in grado di generare valore concreto per i rispettivi progetti aziendali e produttivi.

Il ruolo di regia svolto da Regione Lombardia

Regione Lombardia svolgerà un ruolo di regia e connessione permanente tra il mondo produttivo e quello dell’innovazione: raccoglierà in modo continuativo i fabbisogni delle imprese e attiverà i relativi concorsi speciali all’interno delle competizioni annuali dedicate alle startup, come Start Cup Lombardia.

“Con questa misura – evidenzia l’assessore Guidesi – vogliamo rafforzare in modo strutturale la sinergia tra il mondo produttivo lombardo e l’ecosistema dell’innovazione. La Lombardia deve essere il luogo in cui le esigenze concrete delle imprese incontrano idee nuove, tecnologie avanzate e competenze capaci di generare sviluppo. Regione svolge una funzione di raccordo strategico per mettere in connessione domanda e offerta di innovazione, accelerare il trasferimento tecnologico e trasformare le intuizioni innovative in opportunità reali di crescita per le imprese e per il territorio”.

La manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse è rivolta a piccole, medie e grandi imprese con almeno una sede operativa in Lombardia. Le aziende potranno segnalare bisogni di innovazione, proporre challenge specifiche e finanziare premi speciali in denaro del valore minimo di 20.000 euro ciascuno.

Le candidature saranno raccolte attraverso la piattaforma ufficiale Open Innovation Lombardia, dove sarà pubblicato il format operativo. I premi proposti dalle corporate, una volta valutati e approvati, saranno inseriti tra i concorsi speciali delle competition annuali e assegnati alle startup che presenteranno le soluzioni maggiormente rispondenti alle necessità espresse dalle imprese.

L’obiettivo è creare un modello stabile di collaborazione tra chi produce innovazione e chi la può trasformare in crescita economica, competitività industriale e nuove opportunità di sviluppo per la Lombardia.