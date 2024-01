“Arriveranno nei prossimi giorni a Milano alcuni bambini palestinesi, provenienti dalla Striscia di Gaza, che necessitano di cure e assistenza. Abbiamo dato piena disponibilità alla Farnesina e al Ministero della Salute per accoglierli nelle nostre strutture sanitarie”. Lo comunicano il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.

In Lombardia i bimbi palestinesi

“Dalle prime interlocuzioni – fa saper l’assessore Bertolaso – dovrebbero essere quattro o cinque bambini per i quali si è già reso disponibile l’ospedale Buzzi di Milano“.

Lo sbarco a Civitavecchia

I bimbi arriveranno, presumibilmente, domenica 4 febbraio a Civitavecchia, con la nave ospedale Vulcano, che ha già curato tanti bimbi palestinesi in Egitto, per poi essere trasferiti in Lombardia.

Atto per la promozione della pace

“Riteniamo che offrire loro un ambiente sicuro e accogliente sia non solo un atto di umanità – hanno concluso Fontana e Bertolaso -, ma anche un passo significativo verso la promozione della pace e della solidarietà internazionale”.