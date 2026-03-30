Si consolida la storica collaborazione tra Lombardia e Catalogna, due regioni leader per produzione industriale, densità di imprese e capacità di innovazione. In particolare, Regione Lombardia, che ha guidato negli ultimi due anni l’European Chemical Regions Network (ECRN), alleanza europea delle regioni leader nell’industria chimica, ha passato il testimone a gennaio 2026 alla regione della Catalogna. La rinnovata sinergia ha l’obiettivo di difendere e rilanciare la chimica europea in un contesto globale sempre più competitivo, intensificare le relazioni tra i due ecosistemi industriali, promuovere progetti condivisi e rafforzare il posizionamento strategico in Europa. A sancire questo rinnovata collaborazione, l’incontro a Palazzo Lombardia tra l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e l’assessore alle Imprese e al Lavoro della Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper.

Assessore Guidesi: sosteniamo un comparto fondamentale per i nostri territori

“Lombardia e Catalogna – ha detto Guidesi – sono due regioni affini dal punto di vista economico e sociale e contribuiscono in maniera determinante al Pil europeo. Collaborare in modo strutturale significa potenziare il sostegno ai rispettivi comparti della chimica, settore vitale per la manifattura e in generale per la competitività internazionale dei nostri territori”. “Implementiamo il lavoro già in atto con la rete ECRN – ha continuato Guidesi – a tutela di imprese, occupazione e know-how e quello che svolgiamo sui tavoli del Critical Chemicals Alliance”.

Assessore Sàmper: una collaborazione per superare le incertezze internazionali

“L’intesa con la Lombardia – ha sottolineato Sàmper – è strategica perché permette di rafforzare le sinergie e di promuovere il settore della chimica, che è di grande importanza per l’economia industriale della Catalogna. E lo è ancor di più, in particolare, nell’attuale contesto geopolitico. Dal Governo accompagniamo l’insieme del tessuto economico catalano di fronte al momento di incertezza internazionale che stiamo vivendo, con misure volte a favorire la sua resilienza”. “L’alleanza con la Lombardia – ha concluso Sàmper – rappresenta un’opportunità per unire gli sforzi tra regioni leader nel settore della chimica”.

Il passaggio di testimone

Nei due anni di presidenza della Lombardia, la rete delle regioni per la chimica ha raddoppiato i propri membri (da 10 a 21), ha rafforzato il dialogo diretto con la Commissione europea e attivato progetti finanziati per circa 19 milioni di euro. La Catalogna ha raccolto il testimone con l’obiettivo di accelerare le politiche di competitività e sostenibilità della chimica europea. Il ruolo di Regione Lombardia rimane centrale con l’assunzione della vicepresidenza con delega alle alleanze strategiche, in particolare sulla Critical Chemicals Alliance.