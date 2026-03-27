“Un grande sollievo apprendere che la professoressa Mocchi è fuori pericolo. A salvarle la vita la trasfusione praticata in volo dall’elicottero di AREU, una procedura che abbiamo introdotto meno di un anno fa, dotando i nostri mezzi di soccorso di sacche di sangue per intervenire immediatamente nelle emergenze più gravi, e lo straordinario lavoro dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII”. Così sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito al grave episodio riguardante la professoressa Chiara Mocchi, in provincia di Bergamo.

Professoressa aggredita, Fontana: Lombardia attende suo rientro

“Le prime parole della professoressa Mocchi sono state – aggiunge Fontana – per i suoi studenti, con il desiderio di tornare presto in classe. Parole che dicono tutto sulla sua forza, sulla sua dignità e sulla vocazione di chi sceglie di insegnare. Auguri professoressa. Si prenda tutto il tempo che le serve. La aspettiamo”.