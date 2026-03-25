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Individuato in Lombardia il primo caso europeo di influenza H9

Identificato in un paziente proveniente dall'estero il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. In foto, l'Ospedale San Gerardo di Monza dove è ricoverato il paziente infetto

Avviate le procedure per garantire la gestione e il monitoraggio del caso

“Grazie alla rete di sorveglianza epidemiologica attiva sul territorio regionale, è stato identificato in un paziente proveniente dall’estero il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9“. Lo dichiara l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.

Regione Lombardia ha immediatamente attivato le procedure di coordinamento con il Ministero della Salute  e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per garantire il massimo rigore nella gestione del caso e nel monitoraggio dei contatti.

Assessore Bertolaso: nessun allarme per la popolazione

Bertolaso in una foto generica commenta la delibera su“Il paziente – ha aggiunto l’assessore – è attualmente ricoverato in isolamento all’Ospedale San Gerardo di Monza. Oltre al trattamento per l’infezione virale, l’equipe medica sta gestendo altre patologie concomitanti di cui il soggetto soffre. L’indagine epidemiologica è stata condotta tempestivamente da ATS Brianza, mentre le analisi molecolari che hanno permesso l’esatta individuazione del virus sono state eseguite dall’Università Statale di Milano e confermate dal Centro Regionale Malattie Infettive (composto dalla DG Welfare – UO Prevenzione di Regione Lombardia, ASST Fatebenefratelli-Sacco e San Matteo di Pavia) e dall’ISS”.

“L’individuazione del primo caso europeo di influenza H9 in Lombardia – ha sottolineato Bertolaso non deve essere motivo di allarme per la popolazione, ma è la prova tangibile che la nostra macchina della prevenzione funziona con estrema precisione. Abbiamo agito con grande tempestività”.

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