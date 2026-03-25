Da Regione Lombardia finanziamenti per oltre 2 milioni di euro a 14 progetti dedicati alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agricola. È quanto prevede il decreto relativo all’intervento SRA16 del Programma di Sviluppo rurale, che sostiene attività di ricerca e conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali di interesse lombardo. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste regionale, Alessandro Beduschi.

Lombardia sostiene con finanziamenti la biodiversità agricola

“Con questo intervento – dichiara l’assessore Beduschi – investiamo in modo concreto sulla tutela della biodiversità agricola lombarda, un patrimonio straordinario che rischierebbe di andare disperso ma che rappresenta invece una risorsa strategica per il futuro del settore“.

I progetti coinvolti

I progetti coinvolgono enti di ricerca e realtà scientifiche attive sul territorio. Le iniziative riguardano il recupero, la conservazione e lo studio di varietà vegetali storiche e razze animali autoctone, spesso a limitata diffusione. Tra queste, vite, melo, pero, mais e frumento, oltre a colture tradizionali come carciofo, cardo, cipolla, peperone, zucca e radicchio. Sul fronte zootecnico, l’attenzione è rivolta a razze come la capra nera di Verzasca, il suino nero di Lomellina e la bovina Varzese.

Interventi finanziati

In particolare, i progetti ammessi a finanziamento riguardano:

Università di Milano : valorizzazione delle varietà di zucca lombarde , dell’ allevamento del suino nero di Lomellina , tutela della biodiversità della razza bovina Varzese .

: valorizzazione delle , dell’ , tutela della . Università di Pavia : valorizzazione di carciofo e cardo lombardi , conservazione e valorizzazione delle varietà locali di cipolla lombarda , tutela e la valorizzazione dell’ agrobiodiversità vegetale locale lombarda , ricerca l’analisi della diversità genetica di insalate, endivie e radicchi lombardi .

: valorizzazione di , conservazione e valorizzazione delle varietà locali di , tutela e la valorizzazione dell’ , ricerca l’analisi della . Università Cattolica del Sacro Cuore : valorizzazione delle pomacee tradizionali delle valli alpine e delle rape tradizionali lombarde .

: valorizzazione delle e delle . Fondazione Fojanini : riscoperta e valorizzazione della diversità viticola autoctona della Valtellina .

: riscoperta e valorizzazione della . CNR : valorizzazione sostenibile per la razza caprina Nera di Verzasca .

: valorizzazione sostenibile per la . CREA : valorizzazione dei peperoni lombardi e delle popolazioni tradizionali di mais e frumento .

: valorizzazione dei e delle popolazioni tradizionali di . Istituto Spallanzani: salvaguardia delle popolazioni caprine autoctone lombarde.

Fondi a 14 domande su 19

Complessivamente sono state presentate 19 domande: tutte hanno superato la fase istruttoria. Di queste, 14 sono già finanziate con 2 milioni, mentre ulteriori 5 potranno essere sostenute con successivi provvedimenti. I progetti prevedono attività di conservazione in campo e in banca del germoplasma, raccolta e caratterizzazione delle risorse genetiche, ma anche azioni di informazione, formazione e scambio di conoscenze tra operatori.

Beduschi: fondamentale il sostegno alla ricerca

“Sostenere la ricerca e mettere in rete competenze diverse – conclude Alessandro Beduschi – è fondamentale per garantire risultati concreti. La biodiversità non è un tema astratto: è qualità, identità e prospettiva economica per l’agricoltura lombarda“.

Soggetti beneficiari

Di seguito i soggetti beneficiari dei progetti finanziati con numero interventi e totale risorse assegnate: