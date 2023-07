‘Lombardia più sicura’, nuovo bando per Comuni in zona sismica 2 e 3

Lombardia più sicura. La Giunta di Regione Lombardia ha infatti approvato su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi una delibera per un bando da 350.000 euro. Servirà, in particolare, per fornire supporto finanziario ai Comuni in zona sismica 2 e 3 per il sostegno di parte delle spese sostenute. Regione Lombardia ha così voluto riconoscere misure aggiuntive a favore dei Comuni nel campo della vigilanza sismica e dei connessi procedimenti istruttori.

Lombardia più sicura

“Investire nella sicurezza sismica – afferma l’assessore Comazzi – è un dovere imprescindibile per la sicurezza dei nostri cittadini. Con questa delibera ribadiamo il nostro sostegno ai Comuni indipendentemente dal numero di abitanti. Sono più di 200, infatti, le amministrazioni locali che hanno accesso a questo bando”.

“Azioni concrete e non parole – sottolinea Comazzi – perché solamente lavorando in sinergia con chi è attivamente sul territorio possiamo costruire una Lombardia più sicura”.

Comuni coinvolti

Sono 42 i Comuni della provincia di Bergamo che accederanno al bando. Nella provincia di Brescia sono invece 147 e 13 nella provincia di Mantova. Il bando aprirà entro 70 giorni dall’approvazione della delibera. Le domande ammissibili saranno finanziate in ordine di arrivo fino ad esaurimento delle somme a disposizione. Sarà inoltre definita un’apposita graduatoria. Le eventuali risorse non richieste alla chiusura della fase di adesione all’iniziativa saranno successivamente ripartite quale premialità e destinate esclusivamente ai 57 comuni di zona sismica 2. La suddivisione sarà proporzionale in funzione del numero di autorizzazioni adottate nell’anno 2022.