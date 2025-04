Regione Lombardia partecipa a TuttoFood 2025, la grande manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare, in programma a Fiera Milano Rho da lunedì 5 a giovedì 8 maggio. Un appuntamento strategico per promuovere l’eccellenza lombarda in vista delle Olimpiadi in uno dei più importanti hub del food a livello mondiale.

TuttoFood 2025, la Lombardia nella vetrina globale

“TuttoFood – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – è una vetrina globale per raccontare la qualità, la tradizione e l’innovazione delle nostre produzioni. Regione Lombardia sarà presente per valorizzare i nostri territori e le imprese che rappresentano il meglio del Made in Italy agroalimentare“.

Lo spazio di Regione Lombardia sarà allestito nel padiglione 18 con un’area animata da degustazioni dei prodotti tipici lombardi e un focus particolare dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Tre appuntamenti da segnarsi in agenda

Durante la manifestazione saranno organizzati tre appuntamenti principali.

Due masterclass Grana Padano e Ascovilo

Lunedì 5 maggio, presso lo stand Grana Padano, due masterclass (ore 12 e ore 16.30) in collaborazione con Ascovilo (Associazione Consorzi Vini Lombardi), dedicate agli abbinamenti tra le diverse stagionature del Grana Padano e una selezione di vini lombardi, in un percorso enogastronomico di alta qualità.

Vetrina per la Valtellina

Mercoledì 7 maggio, ore 11, nella Buyers Lounge, masterclass sui prodotti DOP e IGP della Valtellina, abbinati ai vini valtellinesi. Sarà un viaggio sensoriale nei sapori unici a cura del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, con un focus sui temi di benessere, sport e alimentazione consapevole in vista dei Giochi Milano-Cortina 2026.

Alla scoperta dei formaggi DOP

Sempre mercoledì 7 maggio, alle ore 15, masterclass dedicata ai formaggi DOP Quartirolo Lombardo, Taleggio e Salva Cremasco, con la presenza dei rispettivi Consorzi. L’incontro partirà dalle nuove tendenze di consumo delle giovani generazioni, sempre più attente alla qualità e alla tracciabilità, per approfondire le caratteristiche nutrizionali e gli abbinamenti più adatti, sfatando anche falsi miti.

Le attività saranno realizzate in collaborazione con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani che proporrà ricette originali pensate per valorizzare i prodotti regionali.

A TuttoFood non solo prodotti, ma l’idea di Lombardia

“Portiamo a TuttoFood – conclude Beduschi – non solo i nostri prodotti, ma l’idea stessa di una Lombardia che crede nelle sue radici e investe nella qualità per costruire futuro. Essere presenti in una vetrina internazionale come questa significa difendere il nostro modello agroalimentare fatto di identità, sostenibilità e innovazione. Dimostrando, ancora una volta, che le eccellenze lombarde sono pronte a competere a testa alta sui mercati globali”.