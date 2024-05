Maltempo. Fiume Lambro, in corso svuotamento aree di laminazione

“È in corso il graduale svuotamento delle aree di laminazione che agiscono sul fiume Lambro riempitesi nelle scorse ore in seguito all’ondata di maltempo. In particolare, la vasca di Inverigo (Como) che ha una capienza di 1 milione di metri cubi, oltre al lago di Pusiano che garantisce una laminazione di 5 milioni di metri cubi. È attiva anche la vasca di Costa Masnaga (Lecco) con una capienza di 1,5 milioni di metri cubi. Sono inoltre in corso sopralluoghi nelle aree interessate. Gli interventi sono funzionali a prevenire ulteriori ondate di maltempo”.

Maltempo, fiume Lambro, svuotamento vasche

Lo comunica l’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia , in un aggiornamento sulla situazione riguardante le vasche di laminazione del fiume Lambro.