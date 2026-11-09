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Strutture sanitarie in rete, il rilancio dell’ospedale di Menaggio/CO

Ospedale di Menaggio, Como, utilizzata per pezzo 'Menaggio ospedale in rete'

Bertolaso e Fermi: professionisti, competenze e formazione condivisi

La Giunta regionale di Regione Lombardia ha approvato il progetto ‘Menaggio Ospedale in Rete’, un nuovo modello di collaborazione tra aziende sanitarie per rafforzare l’ospedale Erba-Renaldi e garantire maggiore continuità dei servizi ai cittadini del Medio e Alto Lario.

‘Menaggio Ospedale in Rete’

La delibera, approvata su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, e di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, mira infatti a superare le criticità nel reperimento di personale sanitario e a consolidare nel tempo l’offerta assistenziale dell’ospedale di Menaggio (Como). Una struttura sanitaria che rappresenta infatti il presidio strategico per un territorio caratterizzato da una particolare conformazione geografica e da tempi di percorrenza significativi verso le altre strutture ospedaliere.

Il progetto prevede il coinvolgimento coordinato di Regione Lombardia, Asst Lariana, Areu e di alcune tra le principali strutture sanitarie lombarde: Asst Fatebenefratelli Sacco, Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Asst Santi Paolo e Carlo, Asst di Lecco e Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Ats Insubria.

Il ruolo di Areu e Asst Lariana

Uno degli elementi centrali del progetto è la nuova organizzazione del Pronto soccorso. La gestione organizzativa e professionale delle attività di emergenza-urgenza sarà affidata ad Areu, con il compito di coordinare le professionalità necessarie e assicurare l’integrazione con la rete regionale dell’emergenza. La responsabilità della gestione complessiva del presidio resterà invece in capo ad Asst Lariana, che continuerà a garantire il coordinamento operativo locale e l’integrazione delle attività nell’organizzazione aziendale.

Competenze condivise e collaborazione tra ospedali

Le strutture coinvolte metteranno a disposizione professionisti, competenze specialistiche e attività di formazione. La collaborazione potrà svilupparsi attraverso équipe interaziendali, teleconsulti con gli specialisti degli ospedali partner, protocolli clinici condivisi e percorsi di presa in carico e di trasferimento dei pazienti verso i centri di maggiore complessità.

Tra gli ambiti prioritari figurano oltre al Pronto doccorso e alla medicina d’urgenza, l’anestesia e la gestione del paziente critico, la medicina interna, la diagnostica radiologica e di laboratorio, la chirurgia e l’ortopedia. Le aree definitive saranno quindi individuate sulla base dei bisogni del territorio e della disponibilità delle aziende partecipanti.

Una rete per superare le criticità

L'assessore Bertolaso durante un suo intervento. Immagine utilizzata per Menaggio ospedale in rete

“Ci siamo impegnati per garantire il futuro della struttura – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso –  e con questa delibera compiamo un passo concreto in questa direzione. Con il progetto ‘Menaggio Ospedale in Rete’ mettiamo in rete le competenze di alcune delle principali strutture sanitarie lombarde e affidiamo ad Areu la gestione organizzativa e professionale del Pronto soccorso. Vogliamo superare le difficoltà legate alla carenza di personale, assicurare maggiore continuità ai servizi e rafforzare l’assistenza. L’obiettivo è che l’ospedale possa contare su una rete stabile di professionisti e competenze, mantenendo il proprio ruolo di riferimento per i cittadini del territorio. Prima delle festività natalizie andrò con l’assessore Fermi a Menaggio per condividere con la cittadinanza questo progetto innovativo, unico in Italia”.

Obiettivo costruire una rete stabile

L'assessore Fermi durante un suo intervento. Immagine utilizzata per Menaggio ospedale in rete

“Avevamo promesso attenzione per l’ospedale di Menaggio – ha affermato l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – e così è stato.  Il progetto che stiamo così avviando con la delibera approvata dalla Giunta ha l’obiettivo di costruire una rete stabile di collaborazione tra l’Erba-Renaldi e altre strutture sanitarie lombarde di altissimo livello. Con l’obiettivo dunque di consolidare i servizi essenziali del presidio, assicurare maggiore continuità assistenziale, mettere in comune le competenze e rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio”.

Programma duraturo

“Non si tratta quindi – ha aggiunto – di inviare personale in modo temporaneo, ma di costruire un programma duraturo, grazie a un modello organizzativo condiviso. Ci aspettiamo maggiore sicurezza nei percorsi assistenziali, maggiore attrattività dell’ospedale di Menaggio e un rafforzamento professionale delle équipe presenti. Ringrazio l’assessore Bertolaso, che si è impegnato per trovare una soluzione tempestiva e, al tempo stesso, duratura. Per l’ospedale di Menaggio e per tutto il territorio è una bellissima notizia”.

Una sperimentazione di 12 mesi

Il progetto si svilupperà quindi attraverso una prima fase di analisi e progettazione, seguita dalla predisposizione di un piano operativo e dall’avvio graduale delle attività. La sperimentazione avrà una durata iniziale di dodici mesi, con una verifica intermedia dopo sei mesi e una valutazione conclusiva per decidere la prosecuzione e l’eventuale messa a regime del modello.  La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia si occuperà di pianificazione, coordinamento e monitoraggio dell’iniziativa. Il modello potrà inoltre diventare un riferimento per altri presidi lombardi che affrontano analoghe difficoltà organizzative e territoriali.

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