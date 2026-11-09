La Giunta regionale di Regione Lombardia ha approvato il progetto ‘Menaggio Ospedale in Rete’, un nuovo modello di collaborazione tra aziende sanitarie per rafforzare l’ospedale Erba-Renaldi e garantire maggiore continuità dei servizi ai cittadini del Medio e Alto Lario.

‘Menaggio Ospedale in Rete’

La delibera, approvata su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, e di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, mira infatti a superare le criticità nel reperimento di personale sanitario e a consolidare nel tempo l’offerta assistenziale dell’ospedale di Menaggio (Como). Una struttura sanitaria che rappresenta infatti il presidio strategico per un territorio caratterizzato da una particolare conformazione geografica e da tempi di percorrenza significativi verso le altre strutture ospedaliere.

Il progetto prevede il coinvolgimento coordinato di Regione Lombardia, Asst Lariana, Areu e di alcune tra le principali strutture sanitarie lombarde: Asst Fatebenefratelli Sacco, Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Asst Santi Paolo e Carlo, Asst di Lecco e Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Ats Insubria.

Il ruolo di Areu e Asst Lariana

Uno degli elementi centrali del progetto è la nuova organizzazione del Pronto soccorso. La gestione organizzativa e professionale delle attività di emergenza-urgenza sarà affidata ad Areu, con il compito di coordinare le professionalità necessarie e assicurare l’integrazione con la rete regionale dell’emergenza. La responsabilità della gestione complessiva del presidio resterà invece in capo ad Asst Lariana, che continuerà a garantire il coordinamento operativo locale e l’integrazione delle attività nell’organizzazione aziendale.

Competenze condivise e collaborazione tra ospedali

Le strutture coinvolte metteranno a disposizione professionisti, competenze specialistiche e attività di formazione. La collaborazione potrà svilupparsi attraverso équipe interaziendali, teleconsulti con gli specialisti degli ospedali partner, protocolli clinici condivisi e percorsi di presa in carico e di trasferimento dei pazienti verso i centri di maggiore complessità.

Tra gli ambiti prioritari figurano oltre al Pronto doccorso e alla medicina d’urgenza, l’anestesia e la gestione del paziente critico, la medicina interna, la diagnostica radiologica e di laboratorio, la chirurgia e l’ortopedia. Le aree definitive saranno quindi individuate sulla base dei bisogni del territorio e della disponibilità delle aziende partecipanti.

Una rete per superare le criticità

“Ci siamo impegnati per garantire il futuro della struttura – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – e con questa delibera compiamo un passo concreto in questa direzione. Con il progetto ‘Menaggio Ospedale in Rete’ mettiamo in rete le competenze di alcune delle principali strutture sanitarie lombarde e affidiamo ad Areu la gestione organizzativa e professionale del Pronto soccorso. Vogliamo superare le difficoltà legate alla carenza di personale, assicurare maggiore continuità ai servizi e rafforzare l’assistenza. L’obiettivo è che l’ospedale possa contare su una rete stabile di professionisti e competenze, mantenendo il proprio ruolo di riferimento per i cittadini del territorio. Prima delle festività natalizie andrò con l’assessore Fermi a Menaggio per condividere con la cittadinanza questo progetto innovativo, unico in Italia”.

Obiettivo costruire una rete stabile

“Avevamo promesso attenzione per l’ospedale di Menaggio – ha affermato l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – e così è stato. Il progetto che stiamo così avviando con la delibera approvata dalla Giunta ha l’obiettivo di costruire una rete stabile di collaborazione tra l’Erba-Renaldi e altre strutture sanitarie lombarde di altissimo livello. Con l’obiettivo dunque di consolidare i servizi essenziali del presidio, assicurare maggiore continuità assistenziale, mettere in comune le competenze e rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio”.

Programma duraturo

“Non si tratta quindi – ha aggiunto – di inviare personale in modo temporaneo, ma di costruire un programma duraturo, grazie a un modello organizzativo condiviso. Ci aspettiamo maggiore sicurezza nei percorsi assistenziali, maggiore attrattività dell’ospedale di Menaggio e un rafforzamento professionale delle équipe presenti. Ringrazio l’assessore Bertolaso, che si è impegnato per trovare una soluzione tempestiva e, al tempo stesso, duratura. Per l’ospedale di Menaggio e per tutto il territorio è una bellissima notizia”.

Una sperimentazione di 12 mesi

Il progetto si svilupperà quindi attraverso una prima fase di analisi e progettazione, seguita dalla predisposizione di un piano operativo e dall’avvio graduale delle attività. La sperimentazione avrà una durata iniziale di dodici mesi, con una verifica intermedia dopo sei mesi e una valutazione conclusiva per decidere la prosecuzione e l’eventuale messa a regime del modello. La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia si occuperà di pianificazione, coordinamento e monitoraggio dell’iniziativa. Il modello potrà inoltre diventare un riferimento per altri presidi lombardi che affrontano analoghe difficoltà organizzative e territoriali.