Non solo talento, estro e creatività, ma anche anni di formazione specifica e studio meticoloso. Questo è ciò che è alla base di ogni professione e carriera e anche i mestieri legati alla Moda e al Design non fanno eccezione.

‘Fashion Graduate Italia’ edizione 2024

E, proprio per creare i professionisti del fashion del futuro, esistono in Lombardia eccellenze come ‘Fashion Graduate Italia’, iniziativa presentata martedì 22 ottobre a Milano con la partecipazione di Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia.

La manifestazione, organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore (ETS), hub che riunisce le migliori Istituzioni e Accademie italiane formative post diploma nel settore, è realizzata con il contributo della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

La decima edizione di ‘Fashion Graduate Italia’, dedicata alla creatività dei talenti della moda di domani, è in programma dal 22 al 24 ottobre. Tra le novità di quest’anno il progetto internazionale ‘Talent To Talent’, nato per guardare oltre i confini, anche territoriali, e pensare in un’ottica di interscambio globale, porta in Italia le creazioni degli studenti delle più prestigiose università di moda e design delle città di Chicago, Melbourne e Shanghai.

Colonne portanti economia lombarda

“Moda e Design – dichiara Mazzali – rappresentano da sempre due colonne portanti della cultura e dell’economia della Lombardia. Riconosciuti a livello internazionale per il loro stile unico e inconfondibile. Questi due settori, lavorando in sinergia, trasmettono un’immagine affascinante, fatta di bellezza e sogno – precisa -, ma celano anche un lavoro straordinario, fondato su competenze, studio approfondito e preparazione meticolosa. Dietro a ogni creazione di successo c’è un’attenta cura dei dettagli, frutto di un percorso formativo di eccellenza”.

Prestigio

“In questo vivace e fecondo panorama creativo – prosegue l’assessore – Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS si distingue come una delle più prestigiose associazioni ETS che raggruppa diverse istituzioni formative lombarde e nazionali. Rappresentando un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano trasformare la propria passione per la moda in una carriera di successo. L’industria fashion lombarda e più in generale il Made in Italy – sottolinea ancora Mazzali – affondano le loro radici non solo nell’estro e nella creatività, ma anche nell’impegno costante che inizia fin dai banchi di scuola”.

I corsi per i professionisti del futuro

“I corsi offerti dagli istituti associati a piattaforma – spiega l’assessore – spaziano dalla sartoria alla modellistica. Oggi si avvalgono anche delle più avanzate tecnologie, come i software di modellistica digitale. Questo approccio innovativo fornisce agli studenti le basi solide per sviluppare la maestria che contraddistingue i nostri stilisti, sarti e artigiani. Capaci di creare capi d’abbigliamento, scarpe, borse e accessori dal design inimitabile. Per questo motivo – continua Mazzali – il mio assessorato supporta ogni anno iniziative che hanno l’obiettivo di ‘connettere’ gli studenti con brand italiani e internazionali”. “Questi progetti – conclude – offrono opportunità preziose. Permettendo ai giovani talenti di confrontarsi con i ritmi e le sfide reali dell’industria della moda. Le aziende, invece, possono scoprire e selezionare i professionisti del futuro”.