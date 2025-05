Conclusi i lavori principali per il rifacimento del nodo idraulico Cavo Redefossi –Deviatore che riguarda principalmente il Comune di San Giuliano Milanese e, in parte, quello di San Donato Milanese, finanziati da Regione Lombardia con 2 milioni di euro. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza idraulica del sistema, ridurre il rischio di allagamenti e garantire una gestione più equilibrata delle portate nei due canali coinvolti.

Il Cavo Redefossi, che nasce dal Naviglio Martesana a Milano e confluisce nel Lambro Settentrionale, si divide nei pressi del confine tra i due comuni, formando il Deviatore Redefossi. Fino ad oggi, nei periodi di magra, tutte le portate venivano convogliate nel deviatore, lasciando il Cavo a valle in secca e causando frequenti ristagni e cattivi odori, soprattutto nei tratti urbani.

Cavo Redefosssi, completati i lavori a San Giuliano Milanese

“Questo intervento – ha commentato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – è un esempio concreto di come si possa coniugare sicurezza idraulica e attenzione per l’ambiente. Restituiamo funzionalità a un nodo idraulico strategico, risolvendo al contempo criticità che da anni interessavano i cittadini. Regione Lombardia continuerà a investire in infrastrutture intelligenti, utili e sostenibili.”

Sicurezza del territorio e tutela ambientale

Grazie al nuovo assetto del nodo idraulico, sarà possibile distribuire meglio le portate tra i due alvei, migliorando la sicurezza in caso di piena e assicurando un flusso minimo anche nei periodi di secca, con benefici ambientali e igienico-sanitari evidenti.

Sono inoltre previste opere accessorie come il rinverdimento dell’area oggi asfaltata e la sostituzione delle botole in lamiera con grigliati pedonali, per un miglior inserimento paesaggistico.

“Come Amministrazione – ha affermato Marco Segala, sindaco di San Giuliano Milanese – insieme agli Assessorati all’Ambiente e al Verde pubblico, abbiamo creduto fortemente in questo progetto. Oggi è certamente una giornata positiva per la nostra Città e in particolare per le frazioni di Borgolombardo e Serenella. Ora, proseguiamo il lavoro con Regione Lombardia e Aipo per la pulizia dell’alveo”.