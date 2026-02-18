Olimpiadi, oro Pizzoccheri, argento Risotto giallo, bronzo Cotoletta

Pizzoccheri: medaglia d’oro, Risotto giallo: d’argento, Cotoletta alla milanese: di bronzo. È questo il podio della ‘buona tavola’ sancito da un ‘sondaggio online’ lanciato come ‘storia’, sul proprio profilo Instagram, da Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Regione Lombardia. Circa 3.000 i follower che hanno visualizzato la proposta con il 48% dei consensi diretto al più tipico dei piatti valtellinesi, seguito dal 24% per il Risotto e dal 22% per la Cotoletta. Quarta posizione, in rappresentanza dei territori extra-lombardi, per i Canederli con il 6%.

‘Sondaggio’ indicatore di tendenze

“Un ‘sondaggio’ – spiega il ‘team Social’ di Regione Lombardia – che deve essere letto come un semplice indicatore di tendenza del settore dell’agroalimentare e della ristorazione. Un comparto che, come ha più volte evidenziato il presidente Attilio Fontana, sta riscuotendo grande attenzione nell’ambito dei Giochi Olimpici”.

La medaglia d’oro della ‘buona tavola’ ai Pizzoccheri

Il successo dei Pizzoccheri è stato certificato sul campo a varie riprese. Innanzitutto, dai giornalisti internazionali presenti in Valtellina a suon di titoli, in particolare da quelli americani. Come, a esempio, l’articolo apparso con enfasi sul ‘New York Times’. Plauso anche dallo storico capitano e vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti che ha dichiarato ‘Pizzoccheri buonissimi, a tavola i numero 1’. Senza dimenticare il campione olimpico dello slalom gigante Lucas Pinheiro Braathen che ha festeggiato l’oro con una cena proprio a base di Pizzoccheri.

I numeri del successo dati dall’ad Varnier

E, sempre a proposito di numeri e tendenze in chiave prettamente lombarda, l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier, ha ricordato, proprio in un appuntamento svoltosi in Regione, come, a oggi, il 64% dei biglietti acquistati per assistere alle gare, riguardi eventi in programma proprio in Lombardia.

Un dato che, declinato nelle singole discipline, evidenzia il ‘sold out’ per assistere a Bormio allo sci alpinismo, il 95% di biglietti venduti per le gare di speed skating, il 94% per lo short track, il 92% per il pattinaggio di figura e 90% per l’hockey. Mentre, in Valtellina, è stato venduto il 94% dei biglietti per lo sci alpino, il 70% per lo sci acrobatico e il 69% per lo snowboard.

Il capitolo ‘audience’

Importantissimi, infine, anche i dati che riguardano il capitolo ‘audience’. Con una cifra su tutte: nella prima settimana dei Giochi, a livello social, l’account ‘@olympics’ ha raggiunto quota 7,4 miliardi di menzioni.