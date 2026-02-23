Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Olimpiadi

Milano Cortina, da presidente CIO riconoscimento olimpico a Regione

Il presidente Fontana riceve dal presidente del Comitato Olimpico Kirsty Coventry il premio di riconoscimento dell'ordine olimpico d'argento a Milano

Fontana: ordine olimpico in argento premio per tutti i lombardi

Milano Cortina 2026, il presidente del CIO Kirsty Coventry ha consegnato, lunedì 23 febbraio, un riconoscimento olimpico a Regione Lombardia.

“Un onore, un segno importante che interpreto come un premio a tutti i lombardi e a chi, a vario titolo, ha contribuito a raggiungere quello che ho già definito l’avverarsi di un sogno”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di conferimento dell’ordine olimpico in argento avvenuta al termine delle Olimpiadi.

Milano Cortina 2026, riconoscimento olimpico fotografa successi Lombardia

“Orgoglio e professionalità, sono i fattori che più di ogni altro – ha aggiunto Fontana – fotografano al meglio gli eccezionali risultati ottenuti dalla nostra regione sia in termini di organizzazione, sia per quanto riguarda l’aspetto agonistico”. “Una citazione particolare – ha concluso Fontana – desidero rivolgerla alle migliaia di volontari, di ogni età e di ogni luogo, che con una passione incredibile hanno contribuito ad animare e accendere i Giochi Olimpici”.

