A Palazzo Pirelli la celebrazione di Plinio il Vecchio, orgoglio lombardo

“Plinio il Vecchio può essere considerato un orgoglio nazionale tutto lombardo, essendo nato a Como e, senza dubbio, una delle personalità storiche più illustri del territorio lariano, celebre in tutto il mondo. La sua eredità deve essere celebrata e valorizzata come un doveroso omaggio a un ‘custode’ di una memoria e un’identità che abbiamo il compito di conservare, promuovere e trasmettere alle nuove generazioni”.

Lo afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in occasione della presentazione, in anteprima oggi a Palazzo Pirelli, del volume ‘Plinio il Vecchio. Un sapere universale’ di Luca Levrini. L’appuntamento è stato organizzato in Consiglio regionale, rappresentato dal consigliere Anna Dotti, con la collaborazione del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bimillenario Pliniano.

“Celebrare la figura di Plinio il Vecchio – sottolinea l’assessore Caruso – significa esaltare l’importanza e il valore del sapere classico. Il suo studio continua a essere indispensabile in ambito culturale e storiografico. Difendere il patrimonio pliniano equivale a difendere la cultura italiana che, per il suo sviluppo, ha preso ispirazione proprio dal sapere antico”.