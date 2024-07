Agricoltura, da Regione due bandi per sostenere l’arboricoltura da legno

Regione Lombardia finanzia con 2,5 milioni di euro interventi a sostegno della pioppicoltura e dell’arboricoltura. Aprono mercoledì 24 luglio i due bandi dedicati alla realizzazione di impianti su superfici agricole (per 2 milioni di euro) e non agricole (per 500.000 euro). Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

“Questi interventi – dichiara Beduschi – sono finalizzati a sostenere un settore importante per l’economia lombarda. Un settore capace, infatti, di contribuire al contrasto degli effetti del cambiamento climatico, grazie all’assorbimento nelle biomasse legnose e nel suolo del carbonio atmosferico. Una misura che, oltre a contrastare l’inquinamento, aumenta la biodiversità e migliora il paesaggio. E contribuisce, inoltre, a valorizzare la filiera del legno che in Lombardia ha grandissime potenzialità, nella regione capitale mondiale del design e del mobile”.

Bandi arboricoltura e pioppicoltura, le misure Pac

I due bandi sono previsti nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale della PAC 2023-2027. La misura SRD05 è, infatti, dedicata agli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura su superfici agricole, mentre la misura SRD10 è dedicata agli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura su superfici non agricole. Possono presentare domanda, attraverso il portale regionale dedicato ai bandi, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli e non agricoli. Le domande dovranno essere presentare entro il 31 ottobre 2024.