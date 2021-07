Dal 18 giugno su 20.089 genotipizzazioni sono 899 casi ‘Delta’ (5%)

Ribadita importanza vaccinazioni e rispetto misure precauzionali

I positivi Covid della variante Delta a luglio in Lombardia sono il 47%: la direzione generale Welfare comunica infatti in una Nota che “al 14 luglio in Lombardia sono state eseguite 20.089 analisi di genotipizzazione su 17.683 pazienti e che sono 899 i lombardi ai quali è stata rilevata la variante Delta, ovvero il 5% di tutti i pazienti sottoposti alle analisi”.

Scambio in atto tra varianti Alpha e Delta

“Regione Lombardia – prosegue la Nota – ha disposto dal 18 giugno scorso la genotipizzazione di tutti i temponi positivi e nel mese di giugno la percentuale dei casi con variante Delta è risultata pari all’11%, mentre nel corrente mese di luglio è stata riscontrata nel 47% di essi, a conferma dello scambio in atto tra le varianti Alpha e Delta”.

88% dei positivi mai vaccinati

“A sottolineare l’importanza della vaccinazione – precisa la Nota della d.g. Welfare – l’88% circa dei cittadini risultati positivi non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, mentre è pari al 6% circa dei pazienti la percentuale di quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose”.

Conferma validità copertura vaccinale

“Si tratta di percentuali – ricorda la Nota – pressoché comuni a tutte le varianti, a conferma della validità della copertura vaccinale a ciclo completo”.

Chi non ha aderito lo faccia con urgenza

Nel raccomandare il rispetto di tutte le misure precauzionali anti-contagio, quali: distanziamento, uso della mascherina e disinfezione delle mani, la Nota della d.g. Welfare “si appella nuovamente affinché tutti coloro che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale lo facciano con urgenza”.

Come e dove prenotare la vaccinazione

La Nota propone infine gli strumenti messi a disposizione dei cittadini per la prenotazione del vaccino: il portale, i portalettere, i Postamat e il call center 800.89.45.45.

