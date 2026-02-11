Il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto oggi a Palazzo Lombardia il presidente dei Lions Clubs International, A.P. Singh. All’incontro erano presenti anche Rossella Vitali, che presiede il Consiglio dei Governatori Multidistretto Lions 108 Italy, nonché una delegazione di direttori e governatori dell’organizzazione.

“È stato un onore – ha spiegato Attilio Fontana – confrontarmi con i rappresentanti di questa importante realtà di volontariato globale. Donne e uomini che rappresentano la forza di una sinergia che li vede protagonisti, fianco a fianco, sui territori, impegnati in numerose iniziative di alto carattere sociale”.

Le Olimpiadi motore di grande fermento internazionale

“Questi appuntamenti – ha concluso Fontana – sono la testimonianza concreta di come le Olimpiadi continuino a trasportarci in un clima di grande fermento internazionale, con impegno nello sport ma non solo”.

La delegazione ha poi proseguito gli incontri in Regione Lombardia per dare vita ad iniziative in tema di parità di genere con la Consigliera delegata alla materia Anna Maria Gandolfi.