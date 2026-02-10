Logo Regione Lombardia

LNews-OLIMPIADI 2026, ORO STAFFETTA SHORT TRACK. PRESIDENTE FONTANA: ARIANNA ED ELISA ORGOGLIO LOMBARDO E VALTELLINESE

(LNews – Milano, 10 feb) “Lo short track si apre nel migliore dei modi con l’oro conquistato dalla nostra Nazionale nella staffetta mista. Con la straordinaria prova di Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, si scrive un’altra pagina memorabile delle nostre Olimpiadi. In particolare, mi congratulo con Arianna ed Elisa e le abbraccio: sono motivo di orgoglio per la Valtellina e la Lombardia. Questa è una vittoria emozionante che resterà impressa nei nostri cuori. Ancora una volta trionfa l’Italia, trionfa la Lombardia”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il secondo oro della squadra azzurra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. (LNews)

gor

