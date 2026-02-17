Primavera dei vini a Rovescala/PV, appuntamento con la Bonarda

Arriva la ‘Primavera dei vini‘ con la Festa della Bonarda, a Rovescala, in provincia di Pavia. Tutte le domeniche di marzo le cantine del territorio apriranno le porte al pubblico, offrendo un’occasione unica per degustare diverse interpretazioni della Bonarda. Una tradizione nata nel marzo del 1983, in un momento dell’anno ritenuto il migliore per godere dei frutti della ultima vendemmia. La Primavera dei Vini di Rovescala è uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del vino in Oltrepò Pavese, e rappresenta un’occasione speciale per scoprire da vicino il vino simbolo di questo territorio.

Un riferimento enologico tra vigneti e borghi nel verde

Tra colline ricamate di vigneti e piccoli borghi immersi nel verde, Rovescala diventa ogni primavera il punto di riferimento per chi desidera vivere un’autentica esperienza enologica. Martedì 17 febbraio la presentazione a Palazzo Pirelli, alla presenza degli assessori Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità), Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste).

Massari: Primavera dei Vini – Festa della Bonarda traguardo storico per Rovescala

“La 40ª edizione della Primavera dei Vini – Festa della Bonarda – ha detto l’assessore Massari – rappresenta un traguardo storico per Rovescala e per tutto l’Oltrepò Pavese. Non è soltanto una festa, ma l’espressione viva di un’identità territoriale costruita nel tempo, fatta di lavoro agricolo, tradizione, cultura e comunità. Un evento che diventa uno strumento di promozione turistica: valorizza le nostre eccellenze vitivinicole, sostiene le imprese locali e rafforza l’attrattività del territorio come destinazione enogastronomica e culturale. È il simbolo di un modello di sviluppo sostenibile che unisce economia e identità locale. Una grande opportunità di crescita per tutto il territorio”.

La Primavera dei Vini non è solo degustazione, ma anche scoperta del paesaggio vitivinicolo dell’Oltrepò. Passeggiare tra le colline di Rovescala significa immergersi in un mosaico di vigne che in primavera si risvegliano, regalando occasioni per escursioni, fotografie e relax all’aria aperta.

Lucchini: appuntamento da non mancare

“Ogni anno la ‘Primavera dei vini’ è un appuntamento a cui non si può mancare. Sono occasioni da valorizzare per il senso di comunità che esprimono – ha detto Lucchini – e per il lavoro organizzativo e di conoscenza che ognuno porta. Questo sapere ed essere parte del proprio territorio, valori ideali e paradigmatici per i nostri giovani. Alla base ci sono le associazioni che tengono le luci accese nei nostri borghi, sono vicine alle famiglie e creano veramente il senso di comunità”.

“Ci ritroveremo – ha aggiunto – la prima domenica di marzo, per l’avvio di questa bellissima vetrina del vino e dei prodotti dell’Oltrepo Pavese. Prodotti e produttori che stiamo valorizzando senza sosta con tutto quello che di bello hanno da offrire. Un lavoro corale che stiamo portando avanti, Regione, Provincia e Comuni del territorio insieme, remando tutti nella stessa direzione”.

Beduschi: momento di appartenenza autentica per la comunità

“La Festa della Bonarda – ha rilevato Beduschi – è molto più di un appuntamento enogastronomico. È un momento di appartenenza autentica alla nostra comunità e alla civiltà rurale che l’hanno plasmata. Iniziative che durano da quarant’anni sono il segno di una ricchezza vera, di una fortuna che abbiamo il dovere di valorizzare e riscoprire, soprattutto oggi. Il connubio indissolubile tra enogastronomia e turismo esperienziale permette di far conoscere questi scrigni di diversità e di socialità genuina”.

“La Bonarda – ha concluso Beduschi – è una freccia importante nell’arco delle nostre produzioni: racconta territorio, lavoro e identità, ed è ambasciatrice di una Lombardia che sa unire tradizione e qualità“.