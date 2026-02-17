Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

‘Buon compleanno Carnaroli’, un libro a fumetti per celebrare 80 anni

In foto la copertina del libro e progetto didattico 'Buon Compleanno Carnaroli' per la celebrazione degli 80 anni del celebre varietà di riso, nata ufficialmente nel 1945

Presentata la graphic novel dedicata ai ragazzi delle scuole primarie

Buon compleanno Carnaroli‘ è una graphic novel, un libro a fumetti nato sotto l’egida della Strada del Riso dei Tre Fiumi. La famosa varietà risicola, celebrata nel 2025 per i suoi 80 anni dal riconoscimento, nell’Anno internazionale del riso nel mondo, è diventata un libro. Approvato e finanziato dalla Fondazione Banca di Lombardia.

A Palazzo Pirelli la presentazione dell’iniziativa, alla presenza degli assessori Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità), Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste). Target principale del progetto – che prevede anche una serie di incontri didattici – i bambini e ragazzi delle scuole primarie. In particolare le classi 4ª, a cui spiegare peculiarità e caratteristiche dei territori in cui vivono. Rinsaldando l’identità culturale e i valori di crescita e sviluppo all’insegna della sostenibilità.

Beduschi: Carnaroli frutto della ricerca e specializzazione risicoltori

L’assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, interviene alla conferenza stampa di presentazione del libro e del progetto didattico 'Buon Compleanno Carnaroli'“Il Carnaroli – ha evidenziato Beduschi –  è la dimostrazione che la Lombardia è vocata a produrre il primo riso d’Europa. E lo fa proprio in provincia di Pavia. Non è solo una fortuna legata alle nostre condizioni pedoclimatiche. È il risultato di impegno, ricerca e professionalità dei nostri risicoltori. Spiegarlo ai ragazzi significa trasmettere il valore di una filiera. Che rappresenta un’eccellenza riconosciuta ben oltre i confini regionali”.

“Proprio perché parliamo di un alimento simbolo, tra i più colpiti dalle tensioni del mercato e dalle dinamiche delle importazioni, – ha aggiunto l’assessore regionale all’Agricoltura –  ci stiamo muovendo insieme al governo per serrare le fila rafforzando i controlli. Difendere il Carnaroli significa garantire tracciabilità, rispetto delle regole e tutela dei produttori lombardi. Ma significa anche offrire ai consumatori qualità e trasparenza”.

Libro per gli 80 anni del Carnaroli, uno strumento che ‘ingaggia’

“Il libro per gli 80 anni del Carnaroli è uno strumento che ‘ingaggia’ i nostri ragazzi – ha detto l’assessore Tironi – dopo che ha ingaggiato noi adulti. Un libro che permette di arricchire un’esperienza, coinvolgendo i ragazzi con una modalità che permette di sperimentare il grande lavoro che sta dietro a un chiccho di riso. Dalla terra al piatto con le ricette della nonna, confrontandosi con abitudini passate che oggi ritornano. In un mondo veloce, dove i nostri ragazzi sono bombardati dalla digitalizzazione, riportarli con penna e colori alla creatività aiuta a tenere allenata l’intelligenza che li guiderà nella vita”.

“Il tema del riso ci aiuta a portare nelle scuole la questione innovazione – ha affermato in conclusione Tironi -. La digitalizzazione ha cambiato molto anche il lavoro in agricoltura. La tecnologia diminuisce la distanza che c’è tra mondo della scuola e mondo del lavoro. E anche il tema alimentare, infine: stiamo sviluppando nuove linee guida con incentivi e premialità perchè il momento della mensa sia un momento reale di educazione e cultura. Diversamente questo grande lavoro di promozione e racconto dei territorio finirebbe per indebolirsi. Ecco, dunque, il significato di conoscere cosa c’è dietro a un chicco di riso. Un percorso comune di diffusione della conoscenza e del sapere tra i nostri ragazzi”.

Lucchini: lavoriamo per accrescere il senso di appartenenza alla comunità

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, interviene alla conferenza stampa di presentazione del libro e del progetto didattico 'Buon Compleanno Carnaroli'

“In queste settimane – ha ricordato l’assessore Lucchini – stiamo promuovendo il territorio con diverse occasioni per far conoscere le bellezze e le varietà enogastronomiche della provincia di Pavia. Lavoriamo insieme per tramandare la cultura, il senso di appartenenza tra le generazioni. È proprio qui che i nostri giovani hanno bisogno di ritrovare il valore delle proprie radici. Dobbiamo  continuare a stare vicino anche ai nostri produttori, lavorando insieme tra istituzioni, cercando di rafforzare il senso di appartenenza. È qualcosa che oggi un po’ manca e noi ci impegniamo a trasmettere”.

“Con l’assessore Simona Tironi – ha concluso – stiamo lavorando per stimolare il senso di comunità  tra i ragazzi all’interno delle scuole. Stiamo lavorando, inoltre, sul tema del disagio giovanile, ma anche sull’invecchiamento attivo e lo scambio dei saperi. Sono 275 i progetti finanziati in tutta la Lombardia che stiamo portando avanti. Tanti altri ne faremo, visti i riscontri positivi che abbiamo avuto”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima