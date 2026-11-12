La Lombardia ha superato la soglia del 75% di raccolta differenziata nel 2025. Un risultato storico che conferma l’eccellenza del territorio sui temi dell’economia circolare. Se si analizzano, in particolare, i dati per singola provincia emerge come a registrare i numeri migliori siano state Mantova (88,12%), Bergamo (82,06%) e Monza Brianza ( 79,95%).

Superato target Ue sul riciclaggio netto

Inoltre, nello stesso anno, è stato ulteriormente migliorato il dato relativo al riciclaggio netto, che si è attestato a quota 57,79%. Ciò ha permesso alla Lombardia di avvicinarsi di molto al target del 60% richiesto dall’Ue per il 2030. Questo parametro europeo assume particolare importanza, perché misura, non solo la capacità di intercettare i rifiuti, ma l’effettiva qualità e trasformazione dei materiali in nuove risorse.

Ad annunciare questi dati è stato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione in occasione della Cop31, la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia fino al 20 novembre.

Un successo, quello certificato dai numeri sul riciclo, che consolida il modello lombardo come punto di riferimento nazionale e internazionale, dimostrando come lo sviluppo industriale e la sostenibilità ambientale possano procedere di pari passo.

Maione: Lombardia modello internazionale

“Alla Cop – ha spiegato l’assessore Maione – abbiamo portato il nostro esempio, gli altri Stati ci imitano e siamo contenti di questo. Mentre a livello globale si discute di strategie, la Lombardia dimostra che la transizione ecologica da noi è già in corso, con l’efficienza industriale e con il coinvolgimento virtuoso dei cittadini. Superare il 75% di raccolta differenziata e centrare il target europeo del riciclaggio netto significa che il nostro sistema economico e territoriale è un’eccellenza che fa scuola in Europa e nel mondo”.

I dati per provincia della raccolta differenziata in Lombardia nel 2025

Qui di seguito, in particolare, il dettaglio delle percentuali di raccolta differenziata registrate nelle province lombarde:

Mantova (Mn): 88,12%

(Mn): 88,12% Bergamo (Bg): 82,06%

(Bg): 82,06% Monza Brianza (Mb): 79,95%

(Mb): 79,95% Varese (Va): 79,22%

(Va): 79,22% Lecco (Lc): 78,67%

(Lc): 78,67% Cremona (Cr): 78,55%

(Cr): 78,55% Brescia (Bs): 77,92%

(Bs): 77,92% Lodi (Lo): 74,79%

(Lo): 74,79% Como (Co): 72,99%

(Co): 72,99% Milano (Mi): 70,12%

(Mi): 70,12% Pavia (Pv): 61,16%

(Pv): 61,16% Sondrio (So): 56,52%

A questo link un grafico con la variazione rispetto al 2024 per singola provincia.