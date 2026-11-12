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Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Coltivazione grano saraceno grande opportunità per la Lombardia

Un campo di grano saraceno, coltura la cui coltivazione ha ampi margini di crescita in Lombardia

Assessore Beduschi: nella regione sono interessati 112 ettari in 55 aziende Losio (Ersaf): sperimentazione su prodotto che aiuta i celiaci

La coltivazione del grano saraceno in Lombardia al centro di un convegno, giovedì 12 novembre 2026, a Palazzo Pirelli. Al confronto ha preso parte l’assessore di Regione Lombardia ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. Con lui anche il presidente di Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste), Fabio Losio.

La coltivazione del grano saraceno in Lombardia

Il convegno, a tema ‘La coltivazione del grano saraceno in Lombardia. Risultati di prove varietali in diversi ambienti pedoclimatici nel triennio 2023-2025’, ha consentito di fare il punto della situazione e di presentare, da parte di Losio, il progetto di Ersaf  ‘Il grano della salute’.

Beduschi: opportunità per le aziende e la biodiversità

L'assessore Alessandro Beduschi“Coniugare ricerca e innovazione – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – significa anche riscoprire varietà colturali che possono offrire nuove prospettive di reddito e opportunità in chiave di diversificazione colturale e sostenibilità ambientale. Il grano saraceno può trovare ulteriori spazi di valorizzazione su tutto il territorio lombardo, comprese le aree di montagna o come secondo raccolto che non richiede un particolare apporto idrico. Inoltre, siamo di fronte ad un prodotto indicato anche per quelle persone che non possono assumere glutine e che potrebbe costituire un rafforzamento della biodiversità nei campi della Lombardia, pur nella consapevolezza che si tratta di una coltura di nicchia”.

Losio (Ersaf): grandi potenzialità di sviluppo

Il presidente di Ersaf, Fabio Losio“Il punto di partenza del progetto ‘Il grano della salute’ – ha detto Fabio Losio nel saluto iniziale – è lo stesso delle altre colture minori: il grano saraceno ha grandi potenzialità di sviluppo sulla carta perché ne importiamo molto e ne produciamo poco, a fronte di consumi in aumento anche in considerazione delle crescenti intolleranze al glutine, di cui è privo. Ha poi proprietà nutritive antiossidanti benefiche per il sistema cardio-circolatorio, ricco di minerali: magnesio, potassio, ferro e zinco, utili per il sistema nervoso e muscolare”.

“Ersaf è attenta a tutta la filiera di produzione – ha spiegato ancora Losio – e ha infatti redatto e pubblicato pubblicato strumenti di riferimento come il Manuale tecnico sulla Coltivazione dal grano saraceno. Si tratta sostanzialmente di una guida pratica che assiste l’agricoltore in tutte le fasi: dai parametri di semina e gestione idrica, fino alle delicate operazioni post-raccolta necessarie per essiccare immediatamente il grano ed evitare la perdita del raccolto”.

I dati territoriali

Quanto ai dati territoriali, con oltre 60 ettari, la provincia di Pavia è il territorio lombardo in cui si coltiva maggiormente il grano saraceno; prodotto fondamentale per la preparazione di tutti coloro che sono interessati dalla celiachia. Seguono le province di Como (con 17 ettari), poi Sondrio (con 16), quindi Monza e Brianza e Milano rispettivamente con 9 e 6 ettari. Per un totale, in Lombardia, di 112 ettari distribuiti su 55 aziende.
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