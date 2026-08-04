Aiuti concreti alle aziende in difficoltà con la misura Re-Impresa

Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno alle aziende che attraversano una fase di difficoltà temporanea mettendo a disposizione uno strumento concreto per agevolarne l’accesso al credito.

Re-Impresa: risorse per rilanciare le aziende in difficoltà

Si tratta della misura ‘Re-Impresa’, dedicata alle aziende che stanno affrontando un percorso di ristrutturazione e che necessitano di risorse per finanziare il proprio rilancio. La Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha approvato alcune importanti novità per lo strumento in questione.

Ampliamento misura con inclusione delle micro imprese

Con la successiva approvazione del nuovo Avviso alle imprese, sarà prorogato lo sportello della iniziativa fino al 30 settembre 2029, ampliata la platea dei beneficiari con inclusione delle micro imprese, ridotto a 150.000 euro l’importo minimo del finanziamento di Finlombarda e aumentato il valore nominale del contributo a fondo perduto a 100.000 euro.

Garanzia regionale gratuita sul finanziamento di Finlombarda

La misura prevede, infatti, la concessione di una garanzia regionale gratuita, o parzialmente gratuita su richiesta del beneficiario, su un finanziamento a medio – lungo termine di Finlombarda fino a 2 milioni di euro a sostegno degli investimenti materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo aziendale oltre alle spese di consulenza correlate e a una quota del fabbisogno di capitale circolante aziendale (che sarà elevata a massimo il 50%).

Contributo a fondo perduto

È inoltre previsto un contributo a fondo perduto riservato alle imprese che abbiano concluso positivamente una composizione negoziata della crisi per finanziarne le spese di consulenza propedeutiche all’avvio o allo svolgimento, nonché i compensi dell’esperto nominato nell’ambito della medesima procedura.

La strategia di Regione Lombardia

L’iniziativa si inserisce nella strategia di Regione Lombardia volta ad accompagnare le imprese in ogni fase della loro attività, comprese quelle caratterizzate da maggiori difficoltà, con l’obiettivo di preservare il patrimonio produttivo lombardo, tutelare l’occupazione e creare le condizioni affinché le aziende temporaneamente in crisi possano tornare a essere competitive e a generare valore sul territorio.