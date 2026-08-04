In Lombardia, e più specificamente in Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, è arrivata la sonda di ultima generazione per ecocardiografia transesofagea (EcoTE) progettata per l’età pediatrica e neonatale. Lo strumento, frutto di una donazione dell’associazione Brianza per il Cuore, equivale ad un importante passo avanti per la cardiologia pediatrica del territorio e per l’assistenza ai più piccoli.

In Cardiologia pediatrica del San Gerardo di Monza arriva la minisonda

L’ecocardiografia transesofagea rappresenta uno strumento diagnostico fondamentale per lo studio approfondito delle cardiopatie congenite e per la diagnostica differenziale nei pazienti pediatrici. Grazie all’introduzione di una sonda miniaturizzata nell’esofago, il Servizio di Diagnostica Cardiologica Ambulatoriale e Cardiologia Pediatrica diretto dal dottor Giuseppe Trocino ora può osservare il cuore da una posizione ravvicinata, senza l’interferenza delle strutture ossee del torace, ottenendo immagini ad altissima definizione e informazioni diagnostiche di grande precisione.

Uno strumento che internalizza la diagnosi ai più piccoli

Grazie a questa strumentazione, che ha una dimensione adeguata ai pazienti più piccoli, non è più necessario il trasferimento dei bambini verso altri centri altamente specializzati. Con l’acquisizione della nuova sonda, l’équipe di Cardiologia pediatrica composta dalle dottoresse Maria Lucia Boffi e Maria Bianchi Janetti ha già eseguito con successo quattro procedure direttamente presso il San Gerardo, garantendo elevati standard di sicurezza e riducendo sensibilmente il disagio e lo stress emotivo per i bambini e le loro famiglie.

La collaborazione con il Servizio di Anestesia ostetrica e pediatrica

Questo importante risultato è stato reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del Servizio di Anestesia ostetrica e pediatrica diretto dalla dottoressa Alessandra Moretto, il cui contributo è essenziale per l’esecuzione delle procedure nei piccoli pazienti.

Un avanzamento delle capacità diagnostiche del San Gerardo di Monza

“La disponibilità di questa nuova sonda rappresenta quindi un significativo avanzamento delle nostre capacità diagnostiche – sottolinea il dottor Trocino – Possiamo offrire ai bambini e ai neonati un esame altamente specialistico direttamente nella nostra struttura, evitando trasferimenti spesso complessi e garantendo una presa in carico più rapida, sicura e vicina alle famiglie. Si tratta di uno strumento che migliora concretamente la qualità dell’assistenza e amplia le possibilità diagnostiche a nostra disposizione”.

Una risposta ai bisogni dei pazienti più fragili

“Investire in tecnologie innovative dedicate all’età pediatrica – aggiunge il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Claudio Cogliati – significa rispondere in modo concreto ai bisogni dei pazienti più fragili e delle loro famiglie. L’acquisizione della nuova sonda si inserisce pienamente nel percorso di sviluppo dell’area materno-infantile e pediatrica previsto dalla mission della Fondazione, con l’obiettivo di offrire cure sempre più avanzate, accessibili e di qualità”.

Il potenziamento dei servizi dedicati ai più piccoli

L’introduzione della nuova tecnologia si inserisce infatti in un più ampio programma di potenziamento dei servizi dedicati all’età pediatrica, confermando l’impegno della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori nel garantire percorsi di cura altamente specializzati e centrati sui bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.

Foto in evidenza di @Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza