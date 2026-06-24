“La Lombardia si conferma la regione di riferimento per la ricerca biomedica e l’innovazione sanitaria: con il bando ‘Consolidator’ investiamo sui talenti, sulle competenze e sulle idee che contribuiranno a costruire la sanità del futuro, sostenendo percorsi di ricerca di altissima qualità scientifica e con ricadute concrete sulla salute dei cittadini”.
Lo ha ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia alla presentazione degli undici progetti vincitori della prima edizione del bando ‘Consolidator’ promosso dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), alla presenza del presidente della Fondazione Andrea Donnini e del Chair dell’Advisory Board Giuseppe Zanoni.
Ricerca biomedica, Fontana: bando Consolidator promuove innovazione in Lombardia
“Questa iniziativa – ha proseguito Fontana – rappresenta molto più di un grant di ricerca. È uno strumento di politica scientifica regionale che punta a rafforzare il nostro ecosistema dell’innovazione, sostenendo ricercatori capaci di sviluppare progettualità autonome e competitive a livello internazionale, con un impatto diretto o potenziale sul sistema sanitario lombardo”.
I temi dei progetti selezionati
I progetti selezionati affrontano alcune delle principali sfide della medicina contemporanea e della ricerca applicata, con particolare attenzione alla medicina di precisione, all’integrazione tra intelligenza artificiale e dati clinici, alla genomica e alle neuroscienze. Temi strategici che confermano la capacità della Lombardia di intercettare i fronti più avanzati dell’innovazione scientifica.
Innovazione e multidisciplinarietà a servizio dei pazienti
“Dall’autismo alle malattie autoimmuni pediatriche, dall’oncologia alla medicina riproduttiva, fino alle neuroscienze, alle malattie rare e alla salute mentale delle nuove generazioni emerge con chiarezza – ha sottolineato il governatore lombardo – la qualità della ricerca che viene sviluppata nei nostri Irccs, nelle università e nei centri di eccellenza del territorio. Progetti che coniugano innovazione, multidisciplinarità e una forte attenzione al miglioramento della qualità di vita dei pazienti”.
Un investimento importante per la ricerca scientifica d’eccellenza
Per il presidente Fontana, la prima edizione del bando ‘Consolidator’ rappresenta “un investimento importante nella ricerca scientifica d’eccellenza, capace di generare nuove conoscenze, favorire lo sviluppo di nuove terapie e contribuire all’evoluzione della medicina del futuro”.
“Ringrazio la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica per il costante impegno nel sostenere la ricerca traslazionale e l’innovazione biomedica – ha concluso Fontana – così come tutti i ricercatori, i gruppi di lavoro, le università e gli IRCCS coinvolti. Il loro lavoro è fondamentale per mantenere la Lombardia ai vertici della ricerca scientifica e per offrire ai cittadini cure sempre più efficaci e innovative”.
I progetti finanziati
Le iniziative sono undici i progetti vincitori della prima edizione del Bando Consolidator della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica
- SMArT-CARE – “Bridging sensory and motor integration to personalized autism care” – Alessandro Crippa, IRCCS Eugenio Medea – Associazione La Nostra Famiglia.
- ICARUS – “Immunotherapy with CD19 targeting CAR CIK cells for refractory autoimmune diseases in paediatric patients” – Giovanna Lucchini, IRCCS San Gerardo dei Tintori.
- DECODe – “Dialogues in reproduction: deciphering exosomes-mediated communication to improve oocyte developmental competence” – Danilo Cimadomo, Università degli Studi di Pavia.
- IMMUNE CAD-T1 – “Immune basis of coronary atherosclerosis disease progression in autoimmune type 1 diabetes mellitus” – Nicola Cosentino, IRCCS Centro Cardiologico Monzino.
AI-PAP – “Adopting artificial intelligence and digital pathology for improving screening methods for cervical dysplasia and cancer via Pap Smear and HPV testing” – Giorgio Bogani, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
- PERIMIND – “Mechanisms and predictors of perioperative neurocognitive disorders” – Maura Marcucci, IRCCS Humanitas Mirasole.
- FEASTER – “Mechanisms at the crossroads between infertility and spontaneous pregnancy loss: from genomics to emotional trauma” – Ilaria Bestetti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
- PRIME-AL – “Precision management of AL amyloidosis: diagnosis to disease monitoring” – Paolo Milani, IRCCS Policlinico San Matteo.
- UPLIFT Next Gen – “Understanding pandemic’s long-term impact for fostering future generations’ mental health trajectories: a data-driven multisource translational life course” – Anna Odone, Università degli Studi di Pavia.
- LONESOME STREAM-PR – “Long reads to explain schizophrenia’s missing heritability: study on structural, rare variants, tandem repeats and DNA methylation leveraging pangenome references” – Francesco Mazzarotto, Università degli Studi di Brescia.
- BEYOND – “Biosocial exposures in youth: omics of neuropsychological development after COVID-19” – Livio Provenzi, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Casimiro Mondino.