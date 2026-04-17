Dieci tappe nella ricerca e nell’innovazione della Lombardia

Prende il via il ‘Viaggio nel cuore produttivo lombardo: storie di impresa e di innovazione’. Un tour in dieci tappe, in programma da aprile a novembre, che vedrà l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, visitare alcune delle realtà più rappresentative del tessuto economico regionale. Protagoniste del viaggio sono le imprese che si distinguono per capacità innovativa, competitività e per aver saputo valorizzare i finanziamenti regionali dedicati a Ricerca e Sviluppo.

Imprese lombarde motore di sviluppo

“Gli obiettivi che mi sono posto – ha spiegato l’assessore – sono principalmente due: valorizzare le eccellenze del territorio e, al tempo stesso, il ruolo cruciale delle imprese lombarde come motore di sviluppo regionale e nazionale”. “Un altro fondamentale obiettivo di questo viaggio è quello di verificare come i fondi ottenuti attraverso i nostri bandi siano stati utilizzati. È una grande soddisfazione scoprire come queste realtà stanno affrontando le sfide tecnologiche e di sostenibilità e come le politiche regionali supportano concretamente la loro crescita”, ha aggiunto Fermi.

Prima tappa: salute e sostenibilità

Il viaggio inaugurale ha toccato due eccellenze in provincia di Milano e Monza e Brianza: la prima azienda visitata è stata Neuro-Zone a Rho (MI). Situata nel distretto dell’innovazione MIND, questa azienda opera da 18 anni fornendo servizi avanzati al settore biotech.

L’assessore ha visionato in particolare il progetto GenePark, che mira a sviluppare modelli cellulari umani innovativi per lo studio della malattia di Parkinson, utilizzando neuroni derivati da cellule staminali riprogrammate (iPSC, cellule staminali pluripotenti indotte). Il progetto punta a creare strumenti più affidabili rispetto ai modelli animali, accelerando la scoperta di nuove terapie personalizzate e riducendo i costi della ricerca preclinica, permettendo anche di realizzare strumenti sperimentali più predittivi in ambito farmaceutico e di screening. L’iniziativa è sostenuta dal bando regionale Linea R&S per Aggregazioni, che ha stanziato complessivamente oltre 50 milioni di euro, a favore di 47 progetti per un totale di 189 soggetti coinvolti.

Il viaggio è proseguito in direzione Biassono (MB), presso la Buraschi Italia Srl, che ha sviluppato, anche grazie al sostegno di Regione Lombardia, il progetto ‘Macchina RP 9 3’, un’innovativa soluzione meccatronica per la cucitura automatizzata di reti marine destinate alla raccolta della plastica negli oceani. Grazie a questa nuova tecnologia, è possibile lavorare materiali ad alta resistenza (come dyneema, specta e vectram, molto più robusti delle fibre tradizionali), con spessori fino a 30 mm, triplicando le capacità delle macchine standard e meccanizzando un processo oggi quasi totalmente manuale. Il progetto non solo favorisce la sostenibilità ambientale, ma permette di riportare in Lombardia una produzione oggi quasi completamente localizzata fuori dall’Unione Europea. L’intervento è stato finanziato tramite il bando ‘Ricerca & Innova’, misura che sostiene le PMI con circa 42,8 milioni di euro totali.

Viaggio nell’innovazione e nella ricerca della Lombardia

Il tour toccherà numerosi altri progetti d’avanguardia in tutta la regione: dalla creazione di Digital Twin (copie virtuali dinamiche) per i beni culturali alla mobilità urbana intelligente per utenti vulnerabili, dalle piattaforme 3D per la scansione del piede tramite smartphone a droni subacquei per la pulizia degli yacht, fino a soluzioni pionieristiche nel campo dei trapianti d’organo.

“Sono convinto che questo viaggio mi permetterà di capire, anche nelle prossime tappe, come possiamo continuare ad aiutare le aziende che investono in Ricerca e Innovazione. E come venire incontro, grazie ai bandi, alle concrete necessità di investimento”, ha concluso Fermi. “Il futuro della nostra regione, e di settori fondamentali per tutti noi, è nelle loro mani”.