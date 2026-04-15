Lombardia, tour dell’assessore Fermi nelle aziende più innovative

VIAGGIO IN 10 TAPPE NELLE REALTÀ CHE SI SONO PARTICOLARMENTE DISTINTE NEI CAMPI DELLA RICERCA E INNOVAZIONE

“VOGLIAMO CAPIRE COME POTER CONTINUARE A SUPPORTARE AL MEGLIO QUESTE ECCELLENZE”

(LNews-Milano, 15 apr) Viaggio nel cuore produttivo lombardo: storie di impresa e di innovazione. Prende il via venerdì 17 aprile un tour in alcune tra le imprese più rappresentative del tessuto produttivo lombardo: realtà che si distinguono per capacità innovativa, competitività e per aver valorizzato le opportunità offerte dai bandi regionali dedicati a ricerca e sviluppo. A guidare questo viaggio alla scoperta dei progetti realizzati con i fondi regionali è l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. In calendario ci saranno dieci tappe, da aprile a novembre, in diverse province lombarde.

“Gli obiettivi che mi sono posto sono principalmente due: valorizzare le eccellenze del territorio e, al tempo stesso, il ruolo cruciale delle imprese lombarde come motore di sviluppo regionale e nazionale – ha spiegato l’assessore – . E poi scoprire come queste realtà stanno affrontando le sfide di oggi (dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, dal capitale umano alle nuove competenze) e come le politiche regionali, soprattutto attraverso i bandi e i finanziamenti del nostro assessorato, ne supportano e rafforzano la traiettoria di crescita”.

Quali progetti hanno sviluppato le aziende che hanno vinto i bandi regionali? È la risposta alla domanda che Fermi vuole trovare in questo viaggio nelle imprese lombarde. E i progetti che le aziende mettono in mostra sono davvero innovativi e curiosi. Verrà visionato, ad esempio, un progetto che mira a creare repliche digitali dinamiche dei beni culturali lombardi, i cosiddetti Digital Twin. E poi una piattaforma innovativa che utilizza algoritmi avanzati di acquisizione immagini per creare modelli 3D estremamente accurati del piede, usando semplicemente lo smartphone. Una piattaforma digitale interoperabile per rendere la mobilità urbana più sicura, intelligente e cooperativa, con un’attenzione particolare agli utenti vulnerabili della strada, ossia pedoni, ciclisti, persone con mobilità ridotta… Ma anche un progetto in ambito culinario che aiuta a trasformare la luganega in un prodotto già cotto, congelato e confezionato a cubetti, pronto all’uso e facilmente esportabile. E infine un innovativo drone subacqueo progettato per la pulizia degli yacht e persino soluzioni avanzate per l’utilizzo di organi di maiale come alternativa nei trapianti umani, generando modelli compatibili e riducendo il rigetto.

Prima tappa, come detto, venerdì 17 aprile: “Sarò a Rho nell’azienda Neuro-zone, dove conoscerò il progetto GenePark, che mira a sviluppare modelli cellulari umani innovativi per la malattia di Parkinson, utilizzando neuroni derivati da cellule staminali riprogrammate. Sempre nella stessa giornata sarò poi a Biassono da Buraschi Italia Srl, dove si producono reti tessili che contrastano l’inquinamento marino da plastica galleggiante”, ha informato l’esponente della Giunta lombarda.

Questi due progetti sono stati sviluppati anche grazie a finanziamenti regionali: Linea R&S per Aggregazioni il primo, bando Ricerca&Innova il secondo.

“Sono convinto – ha chiosato Fermi – che sarà un viaggio interessante e che mi permetterà di capire come possiamo continuare ad aiutare le aziende che investono in Ricerca e Innovazione. Il futuro della nostra regione è anche nelle loro mani”. (LNews)

red