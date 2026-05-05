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Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Valichi montani, TAR ha respinto ricorso LAC contro Lombardia

TAR Lombardia ha respinto il ricorso sulla caccia e i valichi montani proposto dalla LAC contro la Regione

Beduschi: questa sentenza conferma la solidità del lavoro svolto

Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla LAC-Lega Abolizione Caccia, contro i provvedimenti regionali in materia di attività venatoria nei valichi montani, riconoscendo la correttezza dell’azione di Regione Lombardia. I giudici amministrativi hanno evidenziato come le scelte regionali siano coerenti con il nuovo quadro normativo nazionale, superando i tentativi di applicare vincoli ormai non più attuali.

Ristabilito un quadro certo

La questione del ricorso LAC respinto dal TAR riguarda le delibere approvate a settembre 2025 dalla Giunta e dal Consiglio regionale, che ha individuato 23 valichi montani soggetti a specifica disciplina venatoria, recependo le novità introdotte dalla Legge nazionale sulla Montagna. Il provvedimento ha ristabilito un quadro certo dopo che una precedente sentenza aveva esteso il divieto di caccia a 475 valichi lombardi, per un totale di oltre 90.000 ettari.

Beduschi: soddisfatti per la sentenza

“Accogliamo con soddisfazione questa sentenza – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – che conferma la solidità del lavoro svolto e la correttezza del percorso intrapreso. Voglio ringraziare le strutture regionali per la professionalità dimostrata, perché quando si lavora sulla base di studi rigorosi si opera nell’interesse generale. Regione Lombardia continuerà a mantenere un approccio fondato sulla scientificità e sulla correttezza delle valutazioni, garantendo al tempo stesso il rispetto delle norme e una gestione equilibrata del territorio”.

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