In Lombardia l’intelligenza artificiale al servizio del turismo

Un agente conversazionale di intelligenza artificiale avanzato all’interno della piattaforma dedicata al turismo regionale “in Lombardia”. Lo strumento innovativo consentirà ai visitatori di interagire in modo naturale con la piattaforma, ricevendo proposte di viaggio e offerte turistiche personalizzate costruite sulla base di preferenze, interessi e comportamenti dell’utente.

È la novità presentata dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari intervenuta alla seconda conferenza nazionale dedicata all’intelligenza artificiale nel turismo, organizzata da GatewAI.

Laboratorio di innovazione e sperimentazione

“La nostra iniziativa – ha spiegato l’assessore – mira a trasformare “inLombardia” da semplice vetrina informativa a ecosistema digitale intelligente, capace di accompagnare il turista lungo tutte le fasi del viaggio: dall’ispirazione iniziale fino alla fidelizzazione”.

Massari nel suo intervento ha delineato il quadro strategico dell’Assessorato, confermando il ruolo della Lombardia come laboratorio privilegiato di innovazione e sperimentazione nel settore turistico. Secondo recenti analisi di mercato, oltre il 50% delle imprese del settore travel utilizza già sistemi di intelligenza artificiale per supportare prenotazioni e raccomandazioni personalizzate.

Innovazione digitale

“Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2026–2028 di Regione Lombardia – ha chiarito Massari – individua nell’innovazione digitale — e in particolare nell’intelligenza artificiale — uno dei suoi pilastri strategici. Il nostro obiettivo è utilizzare i sistemi di AI in modo coordinato e integrato per personalizzare l’offerta turistica regionale, costruire ecosistemi digitali territoriali integrati e generare valore lungo tutta la filiera, fino a supportare le decisioni delle amministrazioni pubbliche con strumenti avanzati di analisi”.

Intelligenza artificiale al servizio del turismo in Lombardia

“Il turismo – ha chiosato – resta prima di tutto un’esperienza umana. L’intelligenza artificiale deve potenziarla, non sostituirla. Siamo impegnati a rendere l’innovazione accessibile a tutto il sistema, non solo ai grandi operatori, ma anche alle piccole e medie realtà locali, attraverso investimenti in formazione, diffusione di competenze digitali e sostegno a progetti che integrino tecnologia e valorizzazione del territorio”.