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Lombardia Notizie / Casa e Housing sociale
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Riqualificazione della casa di riposo di Schilpario completata

Il taglio del nastro a completamento della riqualificazione della casa di riposo di Schilpario (Bergamo)

Franco: punto di riferimento fondamentale per tutta la Val di Scalve

Taglio del nastro lunedì 4 maggio 2026 a Schilpario (Bergamo) per la casa di riposo ‘Bartolomea Spada’ oggetto di un rilevante intervento di riqualificazione. Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore di Regione Lombardia alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Riqualificazione casa di riposo Schilpario evento importante

“Celebriamo un momento importante per Schilpario e per tutta la Val di Scalve – ha affermato l’assessore Franco – considerando il ruolo fondamentale che la Casa di riposto svolge a beneficio del territorio. Un punto di riferimento per un’intera comunità, una struttura di eccellenza che incarna appieno lo spirito della valle: qui c’è un segno concreto di cura, rispetto e memoria e si custodisce la dignità di chi ha costruito, giorno dopo giorno, la storia della Val di Scalve”.

Franco: comunità si misura da attenzione ad anziani

I lavori si sono concentrati sulla riqualificazione energetica e su opere di manutenzione sia interne che esterne alla struttura. “Rinnovare la Casa di riposo – ha proseguito Franco – significa una volta di più restare uniti, prendersi cura gli uni degli altri: un luogo dove le radici incontrano il futuro e dove nessuno viene lasciato indietro. Perché una comunità si misura da come protegge i suoi anziani. E qui, tra queste montagne, questo valore è più vivo che mai”.

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