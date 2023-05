Regione vara un pacchetto di risorse dedicate al potenziamento dei sistemi forestali regionali della Lombardia, stanziando 3,7 milioni di euro in attuazione della Strategia Forestale Nazionale. È quanto previsto da una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Risorse per i sistemi forestali della Lombardia

“Questi fondi trasferiti dallo Stato alla Regione – dichiara l’assessore Beduschi – serviranno per definire una serie di iniziative per la valorizzazione sostenibile di 620.000 ettari di bosco, che coprono il 26% della superficie lombarda. Una prima azione riguarderà la redazione di un Programma forestale regionale. Questo coinvolgerà istituzioni locali e operatori economici del settore per darci priorità di intervento che puntino a promuovere una piena sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle risorse culturali e storiche e una migliore fruizione dei sistemi forestali”.

Pianificazione forestale

Ampio spazio è dato al sostegno finanziario alla Pianificazione forestale, sia a livello delle pubbliche amministrazioni, sia al livello delle imprese. Questo allo scopo di definire strategie locali di gestione sostenibile dei boschi. Regione Lombardia riconosce infatti che da un’attenta pianificazione passi la corretta valorizzazione della risorsa bosco. E la preserva nel tempo, attraverso utilizzi compatibili con le diverse e specifiche capacità di rinnovarsi.

Legno risorsa economica

Il legno rappresenta anche una grande importante risorsa economica. “Con l’obiettivo di potenziare il settore, anche innovando – prosegue Alessandro Beduschi – saranno avviate ulteriori azioni di promozione delle certificazioni forestali. Si tratta di azioni indispensabili per garantire sostenibilità e legalità nella gestione dei boschi. Verranno, inoltre, individuate due foreste sperimentali che potranno essere monitorate e gestite nel rispetto della complessità che caratterizza gli ecosistemi grazie all’uso di nuove tecnologie”.

Sistema vivaistico regionale

Inoltre, sarà consolidato il sistema vivaistico regionale. Si tratta di una realtà fondamentale per produrre piante, sempre più richieste nella progettazione dei sistemi verdi multifunzionali e per le compensazioni ambientali, garantendo materiale geneticamente certificato.

Attenzione per gli operatori forestali

Un ultimo pacchetto di risorse sarà dedicato al potenziamento delle strutture e dei percorsi per la formazione degli operatori forestali. “In un campo di lavoro ad alto rischio – conclude l’assessore Beduschi – e con un’importante rilevanza ecologica ed economica. Sostenere infatti la qualificazione di chi opera nelle foreste lombarde è una condizione essenziale per far sì che il settore forestale possa rinnovarsi aumentando la propria competitività. Questa è la base per puntare a filiere locali sempre più forti”.