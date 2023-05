Salute: antinfiammatori, scegliere quello giusto è fondamentale

Un tempo mamme e nonne avevano in casa un armadietto che poteva essere collocato in cucina in bagno all’interno del quale si potevano trovare tutte le medicine che potevano essere utili per qualunque tipo di sintomatologia. In realtà, com’è facile immaginare, non tutte le medicine sono uguali e ciascuna va utilizzata per uno scopo e una sintomatologia specifica. Per parlare di salute e antinfiammatori abbiamo intervistato il professor Francesco Scaglione, ordinario di Farmacologia all’Università Statale di Milano e all’ospedale di Niguarda.

“In una famiglia – sottolinea Scaglione – ci possono essere persone differenti, quindi si può verificare la possibilità che si utilizzi un farmaco che è adeguato a un soggetto ma non ad altri. È importante chiedersi che rischio ho: se sono cardiopatico, piuttosto che soffro di ulcera, oppure ho altri problemi. In base a queste scelte io posso scegliere il mio farmaco antinfiammatorio e antifebbrile o antalgico”.

Ci sono controindicazioni che è opportuno conoscere e il professor Scaglione le esamina approfonditamente.

“I rischi possono essere tanti – spiega – perché gli antinfiammatori non steroidei sono utili, si possono prendere in farmacia ma bisogna stare attenti perché hanno affetti avversi. Possono far venire l’ulcera, possono avere effetti sul cuore, insomma bisogna prenderli con cautela”.

I suggerimenti

Questi i suoi suggerimenti: “La prima raccomandazione che io faccio di solito a tutti è: attenti alla dose. Mai superare la dose che prescritta dal medico o che si trova nel foglietto illustrativo. Poi dipende dai farmaci: se io ho l’ulcera, ho mal di stomaco forte posso prendere il paracetamolo per esempio. Se invece ho la febbre e dolori o sintomi di influenza meglio i FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei. Se prendo anticoagulanti sto molto attento perché questi farmaci aumentano il rischio di sanguinamenti”.