San Raffaele, Bertolaso: intervento immediato dimostra nostra attenzione

(LNews – Milano, 09 dic) L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, in merito alle segnalazioni emerse ieri riguardanti l’Ospedale San Raffaele di Milano, ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Gestiamo una regione con 10 milioni di abitanti, oltre 200 ospedali tra pubblici e privati e 120mila dipendenti solo nel comparto del welfare. È fisiologico che ogni giorno possano presentarsi criticità: sarebbe impossibile pensare che tutto funzioni sempre alla perfezione”, afferma Bertolaso.

L’assessore sottolinea come il sistema sanitario lombardo sia costantemente impegnato nel monitoraggio e nella prevenzione delle situazioni complesse. “Quando emerge un problema specifico, interveniamo immediatamente, come abbiamo fatto con l’autorità del San Raffaele”, prosegue.

Bertolaso evidenzia inoltre il buon coordinamento tra istituzioni e settore privato: “La decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del San Raffaele rappresenta un esempio concreto di sinergia fra pubblico e privato. È evidente che prima della riunione del CdA ci sia stato un confronto con i vertici del Gruppo San Donato, e i risultati si sono visti da subito”.

Regione Lombardia continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della situazione. “Approfondiremo nel dettaglio quanto accaduto e, se necessario, adotteremo ulteriori misure correttive”, precisa l’assessore.

Bertolaso conclude ribadendo il ruolo strategico dell’ospedale milanese: “Il San Raffaele è per noi una risorsa fondamentale, un vero fiore all’occhiello della sanità italiana, riconosciuto tra i migliori 100 ospedali al mondo. Ci teniamo che continui a operare con gli standard di eccellenza che lo hanno sempre contraddistinto”. (LNews)

red