Sicurezza stradale, La Russa: massimo impegno per contrastare incidenti

“Promuovere interventi rivolti alla sicurezza stradale e orientati soprattutto alla prevenzione e controllo della guida in stato di ebrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti deve essere per tutti un imperativo categorico. Anche e soprattutto dopo i continui recenti tragici episodi verificatisi nel nostro territorio e più in generale nell’intero Paese”. Parte da questa considerazione l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, evidenziando come nello scorso fine settimana e quello precedente nell’area della Città Metropolitana di Milano si sia svolta l’operazione ‘Serate in sicurezza‘, promossa da Regione Lombardia. Questi i numeri più significativi registrati nel doppio weekend: 300 operatori impegnati in ogni serata, 4.089 veicoli controllati, 144 patenti ritirate, 2.740 conducenti sottoposti a controllo alcolemico di cui 148 risultati positivi all’alcol test, 120 test sull’uso di sostanze stupefacenti con 3 conducenti positivi e 684 verbali per violazioni del Codice della strada.

“I controlli – ha aggiunto l’assessore La Russa – si svolgono principalmente tra le ore 22 e le 4 del mattino nel territorio della Città Metropolitana di Milano, zona purtroppo particolarmente interessata da incidenti stradali. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza, oltre che sostenere le azioni congiunte tra le varie Polizie”. “Interventi di questo genere – ha concluso La Russa – proseguiranno anche nei prossimi fine settimana”.

Gli enti che hanno aderito all’operazione ‘Serate in sicurezza’ sono i seguenti – capofila: Albairate, Cologno Monzese, Cormano (con Bresso Novate), Corsico (con Buccinasco), Legnano (con Arconate, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Nerviano, Pogliano Milanese, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona), Magenta (con Abbiategrasso, Bareggio, Pregnana Milanese, Ossona, Santo Stefano Ticino, Vanzago), Milano, Peschiera Borromeo (Mediglia, Pantigliate), Pieve Emanuele (con Siziano), Rho, Rozzano, San Donato Milanese (con Locate Triulzi, Carpiano, Opera), San Giuliano Milanese, Trezzo sull’Adda (con Busnago e Citta metropolitana Milano), Senago, Unione I Fontanili (con Besate, Binasco, Bubbiano, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rosate, Vermezzo con Zelo).