Trasporti, da Regione 242.000 euro per la sicurezza dei laghi

Anche per il 2026 Regione Lombardia garantirà la sicurezza dei laghi lombardi grazie ad uno stanziamento di 242.00 euro. Il contributo, previsto da una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è destinato alle Autorità di bacino lacuali dei laghi Maggiore, Lario, Garda, Iseo e Ceresio e coinvolge tutti i Comuni rivieraschi. Le risorse consentiranno di svolgere anche nel 2026 una serie di attività fondamentali per garantire la sicurezza dei naviganti, con l’organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza nelle vie navigabili.

Servizi e attività necessarie per vivere al meglio le bellezze dei nostri laghi

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Lucente – conferma l’impegno per garantire la sicurezza dei laghi lombardi, fornendo alle Autorità di bacino le risorse per approntare al meglio servizi e attività necessarie soprattutto nei mesi estivi. Con la crescita esponenziale di turisti e visitatori, la collaborazione tra istituzioni, Polizia Provinciale, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e tutti gli altri soggetti coinvolti, è fondamentale per tutelare l’incolumità dei cittadini e permettere di vivere in serenità le bellezze dei nostri laghi”.

“Un sistema lacuale sempre più al centro delle politiche di mobilità e transizione energetica della Lombardia – conclude Lucente – con investimenti mirati sia nel trasporto pubblico locale sia nel rinnovamento della flotta di battelli, con mezzi elettrici e l’utilizzo di carburanti alternativi. All’insegna di una neutralità tecnologica capace di coniugare la sostenibilità ambientale a quella economica e sociale”.

La ripartizione delle risorse per la sicurezza dei laghi in Lombardia

Questa la ripartizione delle risorse ai 5 bacini lacuali della Lombardia: Lario 80.000 euro; Garda e Idro 47.000; Maggiore 40.000 euro; Iseo 40.000 euro; Ceresio 35.000 euro.