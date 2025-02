Difesa idraulica, dalla Lombardia 3,8 milioni nel triennio 2025/2027

Approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia ed Ersaf (Ente regionale dei servizi per agricoltura e foreste), per attività di difesa idraulica da svolgersi sul reticolo idrico principale, di competenza regionale.

Fondi dalla Lombardia per la difesa idraulica

Regione metterà a disposizione 3,8 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Si prevede, nello specifico, un impegno annuo di risorse pari a 1.600.000 euro per il 2025, 1.100.000 euro per il 2026 e 1.100.000 euro per il 2027. Lo prevede una delibera proposta dall’assessore Massimo Sertori (Enti locali e Risorse Idriche), di concerto con gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Alessandro Beduschi (Agricoltura).

Convenzione triennale

“La Convenzione – spiega Sertori – ha durata triennale e supporta la realizzazione di interventi per la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia idraulica del territorio, la sorveglianza dei corsi d’acqua, la progettazione e la realizzazione di lavori e di manutenzioni anche ordinarie, l’individuazione di scenari ottimali di bacino e la realizzazione dei relativi interventi, anche in amministrazione diretta”.

Difesa del suolo

“Questa Convenzione – afferma Comazzi – rappresenta un ulteriore passo avanti in tema di difesa del suolo e di prevenzione e contrasto del rischio idrogeologico e si aggiunge ai tanti progetti in essere. Le frequenti ondate di maltempo che in tempi recenti hanno interessato il nostro territorio hanno confermato una volta di più l’importanza degli interventi di manutenzione e una corretta gestione dei nostri corsi d’acqua”.

Prevenzione rischio idrogeologico

“Interventi importanti – conclude Sertori – di salvaguardia idraulica per mitigare l’esposizione dei cittadini al rischio di esondazioni e di manutenzione dei corsi d’acqua interessati da problematiche idrauliche. Queste richiedono infatti un adeguato presidio e una manutenzione ordinaria. Soprattutto in territori che presentano alcune vulnerabilità dal punto della difesa del suolo, in particolare nelle aree montane e rurali”.